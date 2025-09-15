Штрафы от ТЦК - почему не снимают с розыска после уплаты штрафа

Штраф оплатил, а розыск не сняли — причина, как исправить
В некоторых случаях военнообязанный гражданин, даже оплатив штраф за нарушение воинского учета, все равно остается в розыске. В Минобороны объяснили, почему так происходит.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Почему розыск не снят после уплаты штрафа
В Министерстве обороны Украины объяснили, почему бывает ситуация, когда гражданин оплатил штраф от территориального центра комплектования, но он все равно продолжает оставаться в розыске ТЦК.
"Так может произойти, если оператор ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр", — говорится в заявлении Минобороны.
Поэтому, подчеркнули в военном ведомстве, информация не отобразилась и в приложении.
Какой документ надо иметь при себе
Минобороны отметило, что гражданину не нужно выполнять никаких дополнительных действий.
"Если вы оплатили штраф за это нарушение, вам не надо признавать его повторно и оплачивать снова", — отметили в министерстве.
Но, добавили в военном ведомстве, в такой ситуации гражданину стоит иметь при себе квитанцию.
