Штраф оплатил, а розыск не сняли — причина, как исправить

Штраф оплатил, а розыск не сняли — причина, как исправить


Дата публикации 15 сентября 2025 05:47
Штрафы от ТЦК - почему не снимают с розыска после уплаты штрафа
Сотрудники ТЦК и военнообязанный гражданин. Фото: кадр из видео

В некоторых случаях военнообязанный гражданин, даже оплатив штраф за нарушение воинского учета, все равно остается в розыске. В Минобороны объяснили, почему так происходит.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Почему розыск не снят после уплаты штрафа

В Министерстве обороны Украины объяснили, почему бывает ситуация, когда гражданин оплатил штраф от территориального центра комплектования, но он все равно продолжает оставаться в розыске ТЦК.

"Так может произойти, если оператор ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр", — говорится в заявлении Минобороны.

Поэтому, подчеркнули в военном ведомстве, информация не отобразилась и в приложении.

Какой документ надо иметь при себе

Минобороны отметило, что гражданину не нужно выполнять никаких дополнительных действий.

"Если вы оплатили штраф за это нарушение, вам не надо признавать его повторно и оплачивать снова", — отметили в министерстве.

Но, добавили в военном ведомстве, в такой ситуации гражданину стоит иметь при себе квитанцию.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, кто может оплатить штраф в "Резерв+".

Минобороны военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
