Шмигаль назвав кількість заброньованих працівників в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни отримали бронювання від мобілізації. Стало відомо, скільки осіб вже закріплені за підприємствами і не будуть призвані на службу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на слова Дениса Шмигаля.

Читайте також:

Скільки громадян в Україні заброньовано від мобілізації

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні у країні заброньовано близько 900–950 тисяч осіб. Це означає, що значна частина працівників підприємств, установ та організацій отримала право на відстрочку від мобілізації через виконання критично важливих для держави функцій.

Крім того, стало відомо, що Кабінет Міністрів України планує врегулювати проблему з наданням бронювання від мобілізації працівникам ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж.

"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно міністр національної єдності Олексій Чернишов в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що українці потенційно можуть отримати бронювання від мобілізації навіть перебуваючи за кордоном.

Тим часом інші нардепи побоюються, що робота критичних підприємств під загрозою через закінчення терміну бронювання працівників.