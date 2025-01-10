Шмыгаль назвал количество забронированных работников в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане получили бронирование от мобилизации. Стало известно, сколько человек уже закреплены за предприятиями и не будут призваны на службу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на слова Дениса Шмыгаля.

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Сколько граждан в Украине забронировано от мобилизации

Прем’єр-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодня в стране забронировано около 900–950 тысяч человек. Это означает, что значительная часть работников предприятий, учреждений и организаций получила право на отсрочку от мобилизации из-за выполнения критически важных для государства функций.

Кроме того, стало известно, что Кабинет Министров Украины планирует урегулировать проблему с предоставлением бронирования от мобилизации работникам ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей.

"У нас газовики забронированы. Внесено соответствующее решение, сегодня правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов", — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно министр национального единства Алексей Чернышов в эфире "Радио Свобода" заявил, что украинцы потенциально могут получить бронирование от мобилизации даже находясь за границей.

Тем временем другие нардепы опасаются, что работа критических предприятий под угрозой из-за окончания срока бронирования работников.