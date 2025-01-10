Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации arrow

Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

10 января 2025 13:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Шмыгаль назвал количество забронированных работников в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине некоторые граждане получили бронирование от мобилизации. Стало известно, сколько человек уже закреплены за предприятиями и не будут призваны на службу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на слова Дениса Шмыгаля.

Читайте также:

Сколько граждан в Украине забронировано от мобилизации 

Прем’єр-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодня в стране забронировано около 900–950 тысяч человек. Это означает, что значительная часть работников предприятий, учреждений и организаций получила право на отсрочку от мобилизации из-за выполнения критически важных для государства функций.

Кроме того, стало известно, что Кабинет Министров Украины планирует урегулировать проблему с предоставлением бронирования от мобилизации работникам ремонтных бригад операторов газораспределительных сетей.

"У нас газовики забронированы. Внесено соответствующее решение, сегодня правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов", — сказал Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно министр национального единства Алексей Чернышов в эфире "Радио Свобода" заявил, что украинцы потенциально могут получить бронирование от мобилизации даже находясь за границей.

Тем временем другие нардепы опасаются, что работа критических предприятий под угрозой из-за окончания срока бронирования работников.

Денис Шмыгаль бронирование военнообязанные военнослужащие Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:08 Минобороны проверило обеспечение бригады на востоке — результаты

14:07 В Черное море попал особый мазут — в чем опасность

14:07 Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде

14:04 Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

14:04 Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:40 Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

13:35 Популярный овощ взлетел в цене — какой продукт побил рекорд

13:34 Домработница рассказала, каким был в быту морпех Кузьменко

13:33 Права за 14 тыс. грн — в Николаеве задержали автоинструктора

13:26 Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

14:08 Минобороны проверило обеспечение бригады на востоке — результаты

14:07 В Черное море попал особый мазут — в чем опасность

14:07 Синоптик Диденко предупредила несколько областей о резком холоде

14:04 Нардеп раскритиковал штрафы юношей за необновленные данные в ТЦК

14:04 Киевстар обвинили в передаче номера посторонним лицам — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:40 Шмыгаль сказал сколько граждан имеют бронь от мобилизации

13:35 Популярный овощ взлетел в цене — какой продукт побил рекорд

13:34 Домработница рассказала, каким был в быту морпех Кузьменко

13:33 Права за 14 тыс. грн — в Николаеве задержали автоинструктора

13:26 Бригада "Холодный Яр" показала эффектную ликвидацию техники врага

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия