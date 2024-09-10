Економічне бронювання — Шмигаль розповів, за яким принципом готуються зміни

Денис Шмигаль. Фото: Кабінет міністрів України

Разом із бізнесом та військовими експертами Кабінет міністрів України готує зміни у параметрах бронювання. Впровадити нововведення планують найближчим часом.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції в Києві у вівторок, 10 вересня.

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За словами прем'єр-міністра України, правила бронювання мають бути справедливими та прозорими для всіх. Тобто має бути зрозуміло, чому працівник на тій чи іншій посаді заброньований та не йде воювати.

"Усі речі зараз на зрізі з військовими доопрацьовуємо і, думаю, найближчим часом ми їх запровадимо. Це не буде щось сенсаційне, очевидно, будуть зміни наявних параметрів бронювання для українців", — заявив Шмигаль.

За словами урядовця, для економічного бронювання існує низка параметрів, які стосуються критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність держави. До них належать відсутність заборгованості зі сплати податків або рівень сплати податків, середня заробітна плата по галузі та на підприємстві.

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми: створення додаткових робочих місць, підвищення зарплати, питання повернення українців в Україну", — підсумував Шмигаль.