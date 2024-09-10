Экономическое бронирование — Шмыгаль рассказал, по какому принципу готовятся изменения

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Вместе с бизнесом и военными экспертами Кабинет министров Украины готовит изменения в параметрах бронирования. Внедрить нововведения планируют в ближайшее время.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Киеве во вторник, 10 сентября.

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По словам премьер-министра Украины, правила бронирования должны быть справедливыми и прозрачными для всех. То есть должно быть понятно, почему работник на той или иной должности забронирован и не идет воевать.

"Все вещи сейчас на срезе с военными дорабатываем и, думаю, в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное, очевидно, будут изменения имеющихся параметров бронирования для украинцев", — заявил Шмыгаль.

По словам чиновника, для экономического бронирования существует ряд параметров, которые касаются критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность государства. К ним относятся отсутствие задолженности по уплате налогов или уровень уплаты налогов, средняя заработная плата по отрасли и на предприятии.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", — подытожил Шмыгаль.