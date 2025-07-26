Деякі юристи вважають, що штрафи ТЦК можна не платити, але це хибна думка

Оформлення в ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Згідно з чинним законодавством, військовозобов'язані особи України мали до 16 липня 2024 року оновити свої дані в ТЦК, інакше можна нарватись на штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Деякі юристи стверджують, що після 17 липня 2025 року ТЦК втратили право накладати штрафи за несвоєчасне оновлення даних.

Всі нюанси та думки зібрали наші колеги з порталу Главком.

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Як це аргументують юристи

Юристи спираються на статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яка встановлює терміни притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення під час воєнного стану.

Однак у ЗСУ спростували ці твердження, заявивши, що трактування юристів є невірними.

Інші юристи теж підтримують твердження ЗСУ. Наприклад, Роман Сімутін, відомий адвокат, підкреслив, що штрафи все ще можливі, оскільки дата виявлення правопорушення може бути визначена в момент перевірки військовозобов'язаною особою на вулиці.

Дар'я Тарасенко, юристка, зазначила, що записи про розшук за неявку за повістками залишаються в реєстрах, тому штрафи, виписані до 16 липня 2025 року, зберігають свою чинність.

Як оскаржити штраф у суді

Юрист Дмитро Моргун підтвердив, що штрафи, виписані ТЦК після 17 липня 2025 року, можна буде оскаржити в суді. Він припустив, що суди можуть скасувати такі постанови, оскільки судова практика розвивається.

Дмитро Моргун навів приклад, коли військовозобов'язану особу штрафують за неявку, попри те, що вона не знала про повістку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна отримати інформацію про наявність штрафу від ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках суди скасовують стягнення від ТЦК.