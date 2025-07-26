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Главная Военная экономика Что изменилось в оплате штрафов ТЦК — юристы все объяснили

Что изменилось в оплате штрафов ТЦК — юристы все объяснили

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 06:27
Некоторые юристы считают, что штрафы ТЦК можно не платить, но это ошибочное мнение
Оформление в ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Согласно действующему законодательству, военнообязанные лица Украины должны были до 16 июля 2024 года обновить свои данные в ТЦК, иначе можно нарваться на штраф в размере 17 тысяч гривен. Некоторые юристы утверждают, что после 17 июля 2025 года ТЦК потеряли право накладывать штрафы за несвоевременное обновление данных.

Все нюансы и мнения собрали наши коллеги с портала Главком.

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Как это аргументируют юристы

Юристы опираются на статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которая устанавливает сроки привлечения к ответственности за административные правонарушения во время военного положения.

Однако в ВСУ опровергли эти утверждения, заявив, что трактовки юристов являются неверными.

Другие юристы тоже поддерживают утверждение ВСУ. Например, Роман Симутин, известный адвокат, подчеркнул, что штрафы все еще возможны, поскольку дата выявления правонарушения может быть определена в момент проверки военнообязанным лицом на улице.

Дарья Тарасенко, юрист, отметила, что записи о розыске за неявку по повесткам остаются в реестрах, поэтому штрафы, выписанные до 16 июля 2025 года, сохраняют свою силу.

Как обжаловать штраф в суде

Юрист Дмитрий Моргун подтвердил, что штрафы, выписанные ТЦК после 17 июля 2025 года, можно будет оспорить в суде. Он предположил, что суды могут отменить такие постановления, поскольку судебная практика развивается.

Дмитрий Моргун привел пример, когда военнообязанное лицо штрафуют за неявку, несмотря на то, что оно не знало о повестке.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно получить информацию о наличии штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях суды отменяют взыскания от ТЦК.

штрафы военный учет ТЦК и СП военнообязанные юристы
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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