Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Що таке увільнення від роботи та як підтвердити факт призову arrow

Що таке увільнення від роботи та як підтвердити факт призову

18 листопада 2024 07:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увільнення від роботи під час мобілізації — як підтвердити роботодавцю
Чоловіки на будівництві. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо людину, яка є працевлаштована, мобілізовують до лав Збройних сил України, то вона має право на увільнення від роботи. Хто має сповістити роботодавця про факт мобілізації працівника та чи має право керівник звільняти підлеглого з роботи у такому випадку.

Детальніше про увільнення з роботи під час мобілізації читайте на Новини.LIVE.

Читайте також:

Що таке увільнення від роботи

Це тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків, з гарантованим збереженням місцем роботи, посади і середнього заробітку. Якщо є рішення про увільнення від роботи, то обов'язково видається наказ про це.

Як підтвердити мобілізацію роботодавцю

Призов та мобілізацію здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які вручають повістку на відправку. Відтак бойова повістка і є підтвердженням та одночасно документом про факт призову працівника. Оригінал повістки треба пред'являти роботодавцю. 

Крім того, ТЦК та СП мають у письмовому вигляді сповістити про призов військовозобов'язаного працівника підприємства, де він працював до моменту мобілізації. Крім того, при зарахуванні у частину у військовому квитку мають поставити помітку про військову службу, що теж засвідчує факт мобілізації та є підвтерджуючим документом.

Чи мають працівнику заплатити підприємство у разі мобілізації

Громадяни України, які звільняються з роботи через призов або прийняття на військову службу мають отримати вихідну допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, які встановлені на 1 січня календарного року.

Чи має право звільняти роботодавець з роботи працівника у разі його мобілізації

Стаття 172 Кримінального "Грубе порушення законодавства про працю" забороняє звільняти працівника, якого призвали на військову службу або мобілізували. Крім того, люди можуть направлятися на медичний огляд чи лікування і зберігати своє місце роботи, займану посаду та середню заробітну плату. 

Нагадаємо, якщо громадянин України порушив правила військового обліку, то проти на нього мають скласти відповідний протокол, щоб оформити штраф — які обов'язкові процедури мають дотримати у ТЦК.

Також повідомляли, що робити, якщо ВЛК визнає людину придатною до служби, але у неї погане самопочуття

зарплати закон робота гроші звільнення мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

08:50 У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

08:49 Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

08:38 Байден дозволив Україні бити лише по одній області РФ — Axios

08:17 Син Трампа різко відреагував на дозвіл Україні бити по РФ

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:03 Чи можуть заблокувати банківські рахунки через штраф від ТЦК

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо забув дату — що вирішив суд

08:00 Виплати військовослужбовцям у грудні — чи зміниться розмір

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

07:53 Шольц зробив заяву про війну в Україні перед самітом G20

Ексклюзив

08:50 У Вашингтоні пройшла акція Free Azov — фоторепортаж

08:49 Нічна атака на Україну — скільки дронів збили сили ППО

08:38 Байден дозволив Україні бити лише по одній області РФ — Axios

08:17 Син Трампа різко відреагував на дозвіл Україні бити по РФ

08:03 Чи можуть заблокувати банківські рахунки через штраф від ТЦК

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо забув дату — що вирішив суд

08:00 Виплати військовослужбовцям у грудні — чи зміниться розмір

07:53 Шольц зробив заяву про війну в Україні перед самітом G20

07:37 Макрон відповів, за якої умови готовий зателефонувати Путіну

07:30 Що таке увільнення від роботи та як підтвердити факт призову

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку