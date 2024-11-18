Увільнення від роботи під час мобілізації — як підтвердити роботодавцю

Чоловіки на будівництві. Фото: УНІАН

Якщо людину, яка є працевлаштована, мобілізовують до лав Збройних сил України, то вона має право на увільнення від роботи. Хто має сповістити роботодавця про факт мобілізації працівника та чи має право керівник звільняти підлеглого з роботи у такому випадку.

Детальніше про увільнення з роботи під час мобілізації читайте на Новини.LIVE.

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Що таке увільнення від роботи

Це тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків, з гарантованим збереженням місцем роботи, посади і середнього заробітку. Якщо є рішення про увільнення від роботи, то обов'язково видається наказ про це.

Як підтвердити мобілізацію роботодавцю

Призов та мобілізацію здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які вручають повістку на відправку. Відтак бойова повістка і є підтвердженням та одночасно документом про факт призову працівника. Оригінал повістки треба пред'являти роботодавцю.

Крім того, ТЦК та СП мають у письмовому вигляді сповістити про призов військовозобов'язаного працівника підприємства, де він працював до моменту мобілізації. Крім того, при зарахуванні у частину у військовому квитку мають поставити помітку про військову службу, що теж засвідчує факт мобілізації та є підвтерджуючим документом.

Чи мають працівнику заплатити підприємство у разі мобілізації

Громадяни України, які звільняються з роботи через призов або прийняття на військову службу мають отримати вихідну допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, які встановлені на 1 січня календарного року.

Чи має право звільняти роботодавець з роботи працівника у разі його мобілізації

Стаття 172 Кримінального "Грубе порушення законодавства про працю" забороняє звільняти працівника, якого призвали на військову службу або мобілізували. Крім того, люди можуть направлятися на медичний огляд чи лікування і зберігати своє місце роботи, займану посаду та середню заробітну плату.

Нагадаємо, якщо громадянин України порушив правила військового обліку, то проти на нього мають скласти відповідний протокол, щоб оформити штраф — які обов'язкові процедури мають дотримати у ТЦК.

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