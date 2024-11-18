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Что такое увольнение от работы и как подтвердить факт призыва

18 ноября 2024 07:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Освобождение от работы во время мобилизации — как подтвердить работодателю
Мужчины на строительстве. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если трудоустроенного человека мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины, то он имеет право на освобождение от работы. Кто должен известить работодателя о факте мобилизации работника и вправе ли руководитель увольнять подчиненного с работы в таком случае.

Детальнее об освобождении с работы во время мобилизации читайте на Новини.LIVE.

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Что такое освобождение от работы

Это временное прекращение выполнения работником трудовых обязанностей с гарантированным сохранением места работы, должности и среднего заработка. Если есть решение об освобождении от работы, то обязательно выдается приказ об этом.

Как подтвердить мобилизацию работодателя

Призыв и мобилизацию осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки, вручающие повестку на отправку. Следовательно, боевая повестка и является подтверждением и одновременно документом о факте призыва работника. Оригинал повестки следует предъявлять работодателю.

Кроме того, ТЦК и СП должны в письменном виде известить призыв военнообязанного работника предприятия, где он работал до момента мобилизации. Кроме того, при зачислении в часть в военном билете должны поставить заметку о военной службе, что также свидетельствует о факте мобилизации и является подтверждающим документом.

Должны ли работнику заплатить предприятие в случае мобилизации

Граждане Украины, которые увольняются с работы по призыву или принятию на военную службу должны получить выходное пособие в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года.

Имеет ли право увольнять работодатель с работы работника в случае его мобилизации

Статья 172 Уголовного "Грубое нарушение законодательства о труде" запрещает увольнять работника, которого призвали на военную службу или мобилизовали. Кроме того, люди могут направляться на медицинское освидетельствование или лечение и сохранять свое место работы, занимаемую должность и среднюю заработную плату.

Напомним, если гражданин Украины нарушил правила военного учета, то против него должны составить соответствующий протокол, чтобы оформить штраф — какие обязательные процедуры должны сдержать в ТЦК.

Также сообщали, что делать, если ВВК признает человека пригодным к службе, но у него плохое самочувствие.

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