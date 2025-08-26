Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Самогубство військового — чи отримає родина виплати

Самогубство військового — чи отримає родина виплати

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 05:59
Виплати родині військового - чи впливає самогубство військовослужбовця на виплату
Могили українських військових. Фото: "Вечірній Київ"

Якщо військовослужбовець Збройних сил України вкоротив собі віку, його родичі не зможуть отримати усі виплати, які йому належали. Але існує один виняток, коли виплати не скасовуватимуть навіть після самогубства військового.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Виплати військовому — що відбувається при самогубстві

Родичі військовослужбовців, які загинули під час перебування у Збройних силах України під час захисту держави, мають право на отримання усіх виплат, які мали надійти самому військовому.

Це стосується, зокрема, і додаткових виплат, які нараховуються за участь у бойових діях.

Але якщо військовослужбовець здійснив самогубство, усі ці кошти не будуть видані його родичам.

Виняток, коли родичі військового-суїцидника отримають гроші

Втім, зазначили у Міністерстві оборони України, існує один виняток, коли кошти, нараховані військовослужбовцям-самогубцям, все-таки будуть виплачені їхнім родичам.

Цей виняток — якщо військовослужбовця довели до самогубства командири чи інші військові.

Але у цьому випадку, пояснили у військовому відомстві, потрібно у судовому порядку довести факт доведення до самогубства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити виплати для сімей зниклих безвісти військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, що українським військовим дозволили заповідати "гробові" родичам.

виплати ЗСУ родина самогубство військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації