Виплати родині військового - чи впливає самогубство військовослужбовця на виплату

Могили українських військових. Фото: "Вечірній Київ"

Якщо військовослужбовець Збройних сил України вкоротив собі віку, його родичі не зможуть отримати усі виплати, які йому належали. Але існує один виняток, коли виплати не скасовуватимуть навіть після самогубства військового.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати військовому — що відбувається при самогубстві

Родичі військовослужбовців, які загинули під час перебування у Збройних силах України під час захисту держави, мають право на отримання усіх виплат, які мали надійти самому військовому.

Це стосується, зокрема, і додаткових виплат, які нараховуються за участь у бойових діях.

Але якщо військовослужбовець здійснив самогубство, усі ці кошти не будуть видані його родичам.

Виняток, коли родичі військового-суїцидника отримають гроші

Втім, зазначили у Міністерстві оборони України, існує один виняток, коли кошти, нараховані військовослужбовцям-самогубцям, все-таки будуть виплачені їхнім родичам.

Цей виняток — якщо військовослужбовця довели до самогубства командири чи інші військові.

Але у цьому випадку, пояснили у військовому відомстві, потрібно у судовому порядку довести факт доведення до самогубства.

