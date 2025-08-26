Видео
Главная Военная экономика Самоубийство военного — получит ли семья выплаты

Самоубийство военного — получит ли семья выплаты

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 05:59
Выплаты семье военного - влияет ли самоубийство военнослужащего на выплату
Могилы украинских военных. Фото: "Вечірній Київ"

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил с собой, его родственники не смогут получить все выплаты, которые ему полагались. Но существует одно исключение, когда выплаты не будут отменять даже после самоубийства военного.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты военному — что происходит при самоубийстве

Родственники военнослужащих, погибших во время пребывания в Вооруженных силах Украины во время защиты государства, имеют право на получение всех выплат, которые должны были поступить самому военному.

Это касается, в частности, и дополнительных выплат, которые начисляются за участие в боевых действиях.

Но если военнослужащий совершил самоубийство, все эти средства не будут выданы его родственникам.

Исключение, когда родственники военного-суицидника получат деньги

Впрочем, отметили в Министерстве обороны Украины, существует одно исключение, когда средства, начисленные военнослужащим-самоубийцам, все-таки будут выплачены их родственникам.

Это исключение — если военнослужащего довели до самоубийства командиры или другие военные.

Но в этом случае, пояснили в военном ведомстве, нужно в судебном порядке доказать факт доведения до самоубийства.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить выплаты для семей пропавших без вести военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, что украинским военным разрешили завещать "гробовые" родственникам.

выплаты ВСУ семья самоубийство военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
