Выплаты семье военного - влияет ли самоубийство военнослужащего на выплату

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины покончил с собой, его родственники не смогут получить все выплаты, которые ему полагались. Но существует одно исключение, когда выплаты не будут отменять даже после самоубийства военного.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Выплаты военному — что происходит при самоубийстве

Родственники военнослужащих, погибших во время пребывания в Вооруженных силах Украины во время защиты государства, имеют право на получение всех выплат, которые должны были поступить самому военному.

Это касается, в частности, и дополнительных выплат, которые начисляются за участие в боевых действиях.

Но если военнослужащий совершил самоубийство, все эти средства не будут выданы его родственникам.

Исключение, когда родственники военного-суицидника получат деньги

Впрочем, отметили в Министерстве обороны Украины, существует одно исключение, когда средства, начисленные военнослужащим-самоубийцам, все-таки будут выплачены их родственникам.

Это исключение — если военнослужащего довели до самоубийства командиры или другие военные.

Но в этом случае, пояснили в военном ведомстве, нужно в судебном порядке доказать факт доведения до самоубийства.

