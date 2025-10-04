Оновлення функцій у "Резерв+" — які послуги тестують

Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: armyinform.com

У мобільному застосунку "Резерв" тестують нові послуги. Йдеться про розширення функціоналу штрафів.

Про це в п'ятницю, 3 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Які функції тестують

Під час тестування можна буде завантажувати заяву та постанову, отримувати постанову на email, переглядати дані про передачу справи до Виконавчої служби та дізнаватися про скасування постанови.

Громадянам, у яких у "Штрафах онлайн" є сповіщення про порушення, пропонують долучитися до тестування.

"Ви зможете першими спробувати нові функції, зручно вирішувати питання зі штрафами та допомогти покращити сервіс для користувачів", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Щоб узяти участь у тестуванні, потрібно заповнити форму.

Раніше юристи пояснили, як діяти, якщо в персональних даних у "Резерв+" є помилка. Варто звернутися із заявою до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що 23 вересня в застосунку "Резерв+" стався збій. Громадянам не вдавалося оновити військово-облікові документи й надіслати запити до реєстру.