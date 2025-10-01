Неточні дані у "Резерв+" - чи потрібно відвідувати ТЦК

У "Резерв+" неточні дані — чи треба йти до ТЦК
Помилки у персональних даних в мобільному застосунку "Резерв+" потрібно виправити. Для цього існує один варіант — подача заяви до територіального центру комплектування із проханням виправити помилки.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Чи потрібно йти в ТЦК через помилки в даних
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що йому робити, якщо у застосунку "Резерв+" та паперовому військово-обліковому документі дані відрізняються.
"Найшвидший варіант вирішення Вашого питання — це особисто звернутися до ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, наголосив на правильності такого кроку.
"На мій погляд, і я погоджуюся з колегою — звертайтеся до ТЦК та СП тільки особисто, це значно пришвидшить вирішення питання", — підкреслив Кирда.
Яку заяву потрібно подати в ТЦК
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що саме треба зробити громадянину в ТЦК у такому випадку.
"Вам необхідно подати заяву до ТЦК із проханням виправити дані у Реєстрі", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані через "Резерв+" в 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, що у мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості та додали нові функції.
Читайте Новини.LIVE!