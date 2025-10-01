Неточні дані у "Резерв+" - чи потрібно відвідувати ТЦК

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Помилки у персональних даних в мобільному застосунку "Резерв+" потрібно виправити. Для цього існує один варіант — подача заяви до територіального центру комплектування із проханням виправити помилки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Чи потрібно йти в ТЦК через помилки в даних

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що йому робити, якщо у застосунку "Резерв+" та паперовому військово-обліковому документі дані відрізняються.

"Найшвидший варіант вирішення Вашого питання — це особисто звернутися до ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, наголосив на правильності такого кроку.

"На мій погляд, і я погоджуюся з колегою — звертайтеся до ТЦК та СП тільки особисто, це значно пришвидшить вирішення питання", — підкреслив Кирда.

Яку заяву потрібно подати в ТЦК

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи ситуацію, пояснив, що саме треба зробити громадянину в ТЦК у такому випадку.

"Вам необхідно подати заяву до ТЦК із проханням виправити дані у Реєстрі", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як уточнити військово-облікові дані через "Резерв+" в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, що у мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості та додали нові функції.