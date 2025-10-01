Неточные данные в "Резерв+" - нужно ли посещать ТЦК

В "Резерв+" неточные данные — надо ли идти в ТЦК
Ошибки в персональных данных в мобильном приложении "Резерв+" нужно исправить. Для этого существует один вариант — подача заявления в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибки.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Нужно ли идти в ТЦК из-за ошибок в данных
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что ему делать, если в приложении "Резерв+" и бумажном военно-учетном документе данные отличаются.
"Самый быстрый вариант решения Вашего вопроса — это лично обратиться в ТЦК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, отметил правильность такого шага.
"На мой взгляд, и я согласен с коллегой — обращайтесь в ТЦК и СП только лично, это значительно ускорит решение вопроса", — подчеркнул Кирда.
Какое заявление нужно подать в ТЦК
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что именно надо сделать гражданину в ТЦК в таком случае.
"Вам необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой исправить данные в Реестре", — пояснил Айвазян.
