Главная ТЦК В "Резерв+" неточные данные — надо ли идти в ТЦК

В "Резерв+" неточные данные — надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:30
Неточные данные в "Резерв+" - нужно ли посещать ТЦК
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ошибки в персональных данных в мобильном приложении "Резерв+" нужно исправить. Для этого существует один вариант — подача заявления в территориальный центр комплектования с просьбой исправить ошибки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нужно ли идти в ТЦК из-за ошибок в данных

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что ему делать, если в приложении "Резерв+" и бумажном военно-учетном документе данные отличаются.

"Самый быстрый вариант решения Вашего вопроса — это лично обратиться в ТЦК", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, отметил правильность такого шага.

"На мой взгляд, и я согласен с коллегой — обращайтесь в ТЦК и СП только лично, это значительно ускорит решение вопроса", — подчеркнул Кирда.

Какое заявление нужно подать в ТЦК

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что именно надо сделать гражданину в ТЦК в таком случае.

"Вам необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой исправить данные в Реестре", — пояснил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные через "Резерв+" в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что в мобильном приложении "Резерв+" расширили возможности и добавили новые функции.

личные данные ТЦК и СП военнообязанные резерв военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
