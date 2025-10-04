Обновление функций в "Резерв+" — какие услуги тестируют

Расширение функционала штрафов в "Резерв+" — что изменится
В мобильном приложении "Резерв" тестируют новые услуги. Речь идет о расширении функционала штрафов.
Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Какие функции тестируют
Во время тестирования можно будет загружать заявление и постановление, получать постановление на email, просматривать данные о передаче дела в Исполнительную службу и узнавать об отмене постановления.
Гражданам, у которых в "Штрафах онлайн" есть уведомления о нарушениях, предлагают присоединиться к тестированию.
"Вы сможете первыми попробовать новые функции, удобно решать вопросы со штрафами и помочь улучшить сервис для пользователей", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить форму.
Ранее юристы объяснили, как действовать, если в персональных данных в "Резерв+" есть ошибка. Стоит обратиться с заявлением в ТЦК и СП.
Также мы сообщали, что 23 сентября в приложении "Резерв+" произошел сбой. Гражданам не удавалось обновить военно-учетные документы и отправить запросы в реестр.
