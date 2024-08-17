В Україні рекордно зросла кількість вакансій для ветеранів

Чоловік у військовій формі. Фото: Depositphotos

Протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%. Для порівняння, загальна кількість вакансій на ринку праці збільшилася на 22%.

Про це йдеться у дослідженні порталу Work.ua.

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Детальніше про вакансії для ветеранів

У лютому 2022 року було 3 229 вакансій для ветеранів, а у червні 2024 року їх кількість зросла до 12 334, тобто майже в 4 рази. Попри зростання вакансій для ветеранів на 82% у 2024 році, загальна кількість вакансій на ринку праці зросла лише на 22%. Водночас вакансії для ветеранів становлять лише 11% від усіх пропозицій роботи.

Повідомляється, що на вакансії для ветеранів впливали ті ж чинники, що й на загальний ринок праці: різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є "низьким" сезоном, та інші фактори.

Джерело: Work.ua

Де найбільше вакансій для ветеранів

Зʼясувалося, що найбільшу кількість вакансій для ветеранів пропонують роботодавці на Київщині та компанії, що шукають віддалених працівників, переважно в IT, маркетингу та продажах.

Після Київщини йдуть Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області, де також найбільше вакансій на загальному ринку праці.

Що стосується частки вакансій для ветеранів у кожній області, то лідирують Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області. Найменша частка вакансій для ветеранів спостерігається на Донеччині, Харківщині та Полтавщині.

Джерело: Work.ua

Які вакансії пропонують ветеранам

Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці переважно пропонують їм роботу в традиційно чоловічих сферах, таких як транспорт, зв’язок та охорона. Найрідше — у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менше 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).

Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про запровадження широкої програми підтримки для українських ветеранів у 2024 році. Українцям допоможуть отримати нову професію та працевлаштуватися на посади у різноманітних сферах.

Ми також писали, що українські захисники, які повертаються з фронту, зможуть легше працевлаштуватися на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Уряд запустив спеціальний портал "е-Карта вакансій", де зібрано саме такого характеру пропозиції роботи.