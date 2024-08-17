В Україні рекордно зросла кількість вакансій для ветеранів

Робота ветеранам — кількість вакансій для захисників зросла на 82%
Протягом 2024 року кількість вакансій для ветеранів зросла на 82%. Для порівняння, загальна кількість вакансій на ринку праці збільшилася на 22%.
Про це йдеться у дослідженні порталу Work.ua.
Детальніше про вакансії для ветеранів
У лютому 2022 року було 3 229 вакансій для ветеранів, а у червні 2024 року їх кількість зросла до 12 334, тобто майже в 4 рази. Попри зростання вакансій для ветеранів на 82% у 2024 році, загальна кількість вакансій на ринку праці зросла лише на 22%. Водночас вакансії для ветеранів становлять лише 11% від усіх пропозицій роботи.
Повідомляється, що на вакансії для ветеранів впливали ті ж чинники, що й на загальний ринок праці: різке падіння пропозицій роботи після початку повномасштабного вторгнення, просідання у грудні, який є "низьким" сезоном, та інші фактори.
Де найбільше вакансій для ветеранів
Зʼясувалося, що найбільшу кількість вакансій для ветеранів пропонують роботодавці на Київщині та компанії, що шукають віддалених працівників, переважно в IT, маркетингу та продажах.
Після Київщини йдуть Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області, де також найбільше вакансій на загальному ринку праці.
Що стосується частки вакансій для ветеранів у кожній області, то лідирують Херсонська, Тернопільська, Львівська та Миколаївська області. Найменша частка вакансій для ветеранів спостерігається на Донеччині, Харківщині та Полтавщині.
Які вакансії пропонують ветеранам
Розподіл вакансій для ветеранів за галузями показує, що роботодавці переважно пропонують їм роботу в традиційно чоловічих сферах, таких як транспорт, зв’язок та охорона. Найрідше — у категоріях "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" (менше 6% вакансій) і "Краса, фітнес, спорт" (3%).
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про запровадження широкої програми підтримки для українських ветеранів у 2024 році. Українцям допоможуть отримати нову професію та працевлаштуватися на посади у різноманітних сферах.
Ми також писали, що українські захисники, які повертаються з фронту, зможуть легше працевлаштуватися на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Уряд запустив спеціальний портал "е-Карта вакансій", де зібрано саме такого характеру пропозиції роботи.
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