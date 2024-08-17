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Работа ветеранам — количество вакансий для защитников выросло на 82%

17 августа 2024 13:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине рекордно выросло количество вакансий для ветеранов
Человек в военной форме. Фото: Depositphotos
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Для сравнения, общее количество вакансий на рынке труда увеличилось на 22%.

Об этом говорится в исследовании портала Work.ua.

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Подробнее о вакансиях для ветеранов

В феврале 2022 года было 3 229 вакансий для ветеранов, а в июне 2024 года их количество возросло до 12 334, то есть почти в 4 раза. Несмотря на рост вакансий для ветеранов на 82% в 2024 году, общее количество вакансий на рынке труда выросло всего на 22%. В то же время вакансии для ветеранов составляют всего 11% от всех предложений работы.

Сообщается, что на вакансии для ветеранов влияли те же факторы, что и на общий рынок труда: резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседание в декабре, который является "низким" сезоном, и другие факторы.

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Источник: Work.ua

Где больше всего вакансий для ветеранов

Выяснилось, что наибольшее количество вакансий для ветеранов предлагают работодатели Киевской области и компании, которые ищут удаленных работников, преимущественно в IT, маркетинге и продажах.

После Киевщины идут Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области, где больше всего вакансий на общем рынке труда.

Что касается части вакансий для ветеранов в каждой области, то лидируют Херсонская, Тернопольская, Львовская и Николаевская области. Наименьшая доля вакансий для ветеранов наблюдается в Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.

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Источник: Work.ua

Какие вакансии предлагают ветеранам

Распределение вакансий для ветеранов по отраслям показывает, что работодатели преимущественно предлагают им работу в традиционно мужских областях, таких как транспорт, связь и охрана. Реже всего — в категориях "Топменеджмент, руководство высшего звена" (менее 6% вакансий) и "Красота, фитнес, спорт" (3%).

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Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают о введении широкой программы поддержки для украинских ветеранов в 2024 году. Украинцам помогут получить новую профессию и трудоустроиться на должности в разных сферах.

Мы также писали, что возвращающиеся с фронта украинские защитники смогут легче трудоустроиться на государственную службу и в органы местного самоуправления. Правительство запустило специальный портал "е-Карта вакансий", где собран именно такой характер предложения работы.

работа ветераны рынок труда вакансии Work.ua военнослужащие

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