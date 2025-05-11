Знижки в Армія+ для військових — як отримати

Програма "Плюси" в Армія+ — які знижки отримують військові
На початку 2024 року в Україні запустили національну програму підтримки військових "Плюси", яка реалізується через офіційний застосунок "Армія+". Її мета — надати захисникам знижки на товари й послуги від партнерів по всій країні. Кількість учасників програми поступово зростає, а перелік пропозицій — розширюється.
Про це повідомляє Армія.Inform.
Де військові можуть отримати знижки
На сьогодні в "Армія+" вже доступні спеціальні пропозиції від семи партнерів у таких сферах, як транспорт, пальне, харчування, спорядження, поштові послуги та онлайн-шопінг.
Квитки на поїзд від Укрзалізниці
Через застосунок військові можуть придбати до 4 квитків зі спеціального резерву Укрзалізниці, призначеного виключно для них. Такі квитки доступні за 5 діб до відправлення і до 6 годин до від’їзду, навіть якщо інші місця вже розкуплені. Пропозиція діє лише для поїздів, які курсують з або до міст, наближених до бойових дій. Квитки потрібно завантажити на пристрій одразу після купівлі — в самому застосунку вони не зберігаються.
Знижки на пальне та їжу на АЗС
Одразу три великі мережі автозаправок надають переваги військовим:
- AZК UKRNAFTA — знижка 3 грн/л на бензин і дизель, 0,5 грн/л на газ. Всього надаєься до 200 літрів пального на місяць. Також доступно 30% знижки на їжу з меню (до 2000 грн/міс.).
- WOG — економія 6 грн/л на бензин і дизель, а також 2,5 грн/л на газ. Додатково: 20% знижки в WOG KAFE та 10% — на товари в WOG MARKET.
- ОККО — аналогічні знижки (6 грн/л, 2,5 грн/л), а також 20% на страви у кафе й ресторанах ОККО і 10% на магазинні товари. Після вичерпання ліміту діє мінімальна знижка — 1 грн/л на бензин і дизель, 0,75 грн/л на газ.
Для отримання знижки потрібно згенерувати штрихкод у додатку і щоразу сканувати його на касі.
Відправлення через Нову пошту
Програма дозволяє один раз на місяць надсилати посилку до 30 кг за 1 гривню через "Нову пошту". Пропозиція доступна у п’яти областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській. Для цього військовий має згенерувати штрихкод у додатку — він буде дійсний 7 днів. Варто зазначити, що кількість таких штрихкодів обмежена, тож радять використовувати його обдумано, адже при невикористанні іншим побратимам може бути недоступна така функція.
Знижки на спорядження й техніку
- Rozetka — до 30% знижки на окремі категорії товарів: амуніція, техніка, автотовари, аптечки. Для цього потрібно згенерувати промокод у додатку та ввести його при оплаті.
- Ukrarmor — знижка 10% на спорядження й аксесуари. Промокод дійсний до кінця місяця і працює як у магазинах, так і онлайн.
Міністерство оборони закликає інші компанії долучатися до ініціативи. Бізнес може подати заявку на участь у програмі на офіційному порталі.
Нагадаємо, військовослужбовцям доступні й інші знижки та пропозиції від українських компаній — Новини.LIVE зібрали усю актуальну інформацію у травні.
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