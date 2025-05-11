Скидки в Армия+ для военных — как получить

Приложение на смартфоне. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В начале 2024 года в Украине запустили национальную программу поддержки военных "Плюсы", которая реализуется через официальное приложение "Армия+". Ее цель — предоставить защитникам скидки на товары и услуги от партнеров по всей стране. Количество участников программы постепенно растет, а перечень предложений — расширяется.

Об этом сообщает Армия.Inform.

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Где военные могут получить скидки

На сегодня в "Армия+" уже доступны специальные предложения от семи партнеров в таких сферах, как транспорт, топливо, питание, снаряжение, почтовые услуги и онлайн-шопинг.

Билеты на поезд от Укрзализныци

Через приложение военные могут приобрести до 4 билетов из специального резерва Укрзализныци, предназначенного исключительно для них. Такие билеты доступны за 5 суток до отправления и до 6 часов до отъезда, даже если другие места уже раскуплены. Предложение действует только для поездов, которые курсируют из или в города, приближенные к боевым действиям. Билеты нужно загрузить на устройство сразу после покупки — в самом приложении они не сохраняются.

Скидки на топливо и еду на АЗС

Сразу три крупные сети автозаправок предоставляют преимущества военным:

AZК UKRNAFTA — скидка 3 грн/л на бензин и дизель, 0,5 грн/л на газ. Всего предоставляется до 200 литров топлива в месяц. Также доступно 30% скидки на еду из меню (до 2000 грн/мес.).

WOG — экономия 6 грн/л на бензин и дизель, а также 2,5 грн/л на газ. Дополнительно: 20% скидки в WOG KAFE и 10% — на товары в WOG MARKET.

ОККО — аналогичные скидки (6 грн/л, 2,5 грн/л), а также 20% на блюда в кафе и ресторанах ОККО и 10% на магазинные товары. После исчерпания лимита действует минимальная скидка — 1 грн/л на бензин и дизель, 0,75 грн/л на газ.

Для получения скидки нужно сгенерировать штрихкод в приложении и каждый раз сканировать его на кассе.

Отправка через Новую почту

Программа позволяет один раз в месяц отправлять посылку до 30 кг за 1 гривну через "Новую почту". Предложение доступно в пяти областях: Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Для этого военный должен сгенерировать штрихкод в приложении — он будет действителен 7 дней. Стоит отметить, что количество таких штрихкодов ограничено, поэтому советуют использовать его обдуманно, ведь при неиспользовании другим собратьям может быть недоступна такая функция.

Скидки на снаряжение и технику

Rozetka — до 30% скидки на отдельные категории товаров: амуниция, техника, автотовары, аптечки. Для этого нужно сгенерировать промокод в приложении и ввести его при оплате.

Ukrarmor — скидка 10% на снаряжение и аксессуары. Промокод действителен до конца месяца и работает как в магазинах, так и онлайн.

Министерство обороны призывает другие компании присоединяться к инициативе. Бизнес может подать заявку на участие в программе на официальном портале.

Напомним, военнослужащим доступны и другие скидки и предложения от украинских компаний — Новини.LIVE собрали всю актуальную информацию в мае.

Также читайте, какие льготы доступны ветеранам и какой пакет документов необходимо собрать для их получения.