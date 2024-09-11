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Про що та в який термін потрібно попередити ТЦК, щоб не отримати штраф — пояснення юристів

11 вересня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Штрафи від ТЦК — як написати лист про неявку за повісткою
Військовозобов'язані у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні за неявку за повісткою чи неповідомлення про зміни персональних даних ТЦК накладають на військовозобов'язаних штраф. Щоб не потрапити у таку ситуацію, треба зробити низку дій, але за певний проміжок часу.

Про це у неділю, 8 вересня, пише "Фокус" із посиланням на коментарі юристів.

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Приклад ситуації, коли на людину наклали штраф

Для прикладу видання нагадало ситуацію, яка сталася у Закарпатській області. Там ТЦК та СП оштрафували військовозоб'язаного за те, що він вчасно не повідомив про отримання групи інвалідності. Після встановлення МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) 3-ї групи інвалідності чоловік мав повідомити про це військкомат протягом семи днів. Однак, як пояснив сам військовозобов'язаний у своєму позові, через фізичний стан він не зміг виконати цю вимогу. Суд не вважав це виправдання переконливим. При цьому за законом про групу інвалідності мають інформувати також і представники МСЕК. Попри це, штраф у розмірі 17 000 грн сплатить лише чоловік.

За яких обставин військовозобов'язаний повинен інформувати ТЦК про зміни

Як пояснює юрист ГО "Юридична сотня" Юлія Засоба, згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", а також відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, затвердженого постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року № 1487, якщо військовозобов'язаному присвоєно інвалідність або змінено її групу, МСЕК зобов'язана повідомити про це ТЦК і СП протягом семи днів.

При цьому закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" говорить, що призовник, військовозобов'язаний або резервіст зобов'язаний особисто повідомити ТЦК та СП протягом семи днів про будь-які зміни, що стосуються:

  • сімейного стану;
  • місця проживання (перебування);
  • номерів зв'язку;
  • адреси електронної пошти;
  • освіти;
  • місця роботи;
  • посади;
  • стану здоров'я (включаючи встановлення інвалідності або зміну групи інвалідності).

У разі, якщо військовозобов'язаний не повідомить ТЦК та СП про зміни протягом семи днів, військкомат має право притягнути його до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час воєнного стану це передбачає штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Водночас особа не притягається до адміністративної відповідальності, якщо у ТЦК та СП є можливість дізнатися персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста через електронну взаємодію з іншими інформаційними системами, реєстрами, включити публічні бази даних, держателями яких є державні органи.

"Тобто, якщо ТЦК можуть затребувати в органу державної влади певну інформацію, щодо особи, у такому разі особу не можна притягнути до адміністративної відповідальності за неповідомлення таких відомостей", — зазначила юрист.

На думку адвоката Олега Леонтьєва, оскільки закон вимагає від державних органів та самого військовозобов'язаного інформувати про зміни в персональних даних, варто самостійно повідомляти ТЦК про інформацію, яка може вплинути на отримання або скасування відстрочки.

"Я вважаю, що потрібно повідомляти самостійно. Але при цьому можна спробувати довести ТЦК, що держоргани повинні повідомляти про зміни сімейного стану, стану здоров'я та інше. Але за загальним правилом, краще повідомляти про ті дані, які впливають на відстрочку від мобілізації", — сказав експерт.

Як правильно повідомити ТЦК про неявку за повісткою з поважної причини

Якщо громадянин не зміг прибути у строк, визначений повісткою, він зобов'язаний повідомити про це ТЦК та СП у найкоротший термін, але не пізніше трьох днів від зазначеної дати і часу.

За словами адвоката Олега Леонтьєва, письмове звернення до ТЦК можна складати у вільній формі, обов'язково зазначивши свої ПІБ, реквізити повістки та причини, через які не вдалося з'явитися. До листа необхідно додати документальні підтвердження обставин, які завадили своєчасно прибути до військкомату.

Юрист Юлія Засоба додає, що повідомити ТЦК про причини неявки можна будь-яким способом: особисто, електронною поштою або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

До поважних причин неприбуття до ТЦК належать:

  • стихійні лиха;
  • хвороба громадянина;
  • військові дії на відповідній території та їх наслідки;
  • смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, дідуся, бабусі)
  • смерть близького родича його дружини (чоловіка);
  • інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений строк.

Підстави для неявки обов’язково повинні бути підтверджені документально, а відповідні документи мають бути завірені державними або комунальними установами. Це означає, що довідка з приватної клініки може бути неприйнятною.

Якщо особа перебуває на лікуванні та не може самостійно написати або надіслати лист до ТЦК з поясненням причин неявки, а її сім'я відсутня, це може зробити лікар або знайомі через електронну пошту. Можна також звернутися до адвоката для допомоги.

У разі, якщо громадянин не повідомить ТЦК про причини неявки вчасно, йому загрожує адміністративна відповідальність із накладенням штрафу від 17 000 до 25 500 грн. За систематичні порушення можуть притягнути до кримінальної відповідальності, що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за ухилення від призову під час мобілізації.

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