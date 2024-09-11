Штрафы от ТЦК — как написать письмо о неявке по повестке

Военнообязанные в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине за неявку по повестке или несообщение об изменениях персональных данных ТЦК штрафують военнообязанных. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно выполнить ряд действий, но за определенный промежуток времени.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет "Фокус" со ссылкой на комментарии юристов.

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Для примера издание напомнило ситуацию, которая произошла в Закарпатской области. Там ТЦК и СП оштрафовали военнообязанного за то, что он вовремя не сообщил о получении группы инвалидности. После установления МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) 3-й группы инвалидности мужчина должен был уведомить об этом военкомат в течение 7 дней. Однако, как пояснил сам военнообязанный в своем иске, из-за физического состояния он не смог выполнить это требование. Суд не счел это оправдание убедительным. При этом по закону о группе инвалидности должны информировать также и представители МСЭК. Несмотря на это, штраф в размере 17 000 грн оплатит только мужчина.

При каких обстоятельствах военнообязанный должен информировать ТЦК об изменениях

Как объясняет юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Засоба, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", а также в соответствии с Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487, если военнообязанному присвоена инвалидность или изменена ее группа, МСЭК обязана сообщить об этом ТЦК и СП в течение 7 дней.

При этом закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" гласит, что призывник, военнообязанный или резервист обязан лично уведомить ТЦК и СП в течение 7 дней о любых изменениях, касающихся:

семейного положения;

места жительства (пребывания);

номеров связи;

адреса электронной почты;

образования;

места работы;

должности;

состояния здоровья (включая установление инвалидности или изменение группы инвалидности).

В случае, если военнообязанный не сообщит ТЦК и СП об изменениях в течение 7 дней, военкомат имеет право привлечь его к административной ответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения это предусматривает штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

"То есть, если ТЦК могут потребовать у органа государственной власти определенную информацию относительно лица, в таком случае лицо нельзя привлечь к административной ответственности за несообщение таких сведений", — отметила юрист.

По мнению адвоката Олега Леонтьева, поскольку закон требует от государственных органов и самого военнообязанного информировать об изменениях в персональных данных, стоит самостоятельно сообщать ТЦК об информации, которая может повлиять на получение или отмену отсрочки.

"Я считаю, что нужно сообщать самостоятельно. Но при этом можно попытаться доказать ТЦК, что госорганы должны сообщать об изменениях семейного положения, состояния здоровья и прочее. Но по общему правилу, лучше сообщать о тех данных, которые влияют на отсрочку от мобилизации", — сказал он.

Как правильно сообщить ТЦК о неявке по повестке по уважительной причине

Если гражданин не смог прибыть в срок, определенный повесткой, он обязан сообщить об этом ТЦК и СП в кратчайшие сроки, но не позднее трех дней от указанной даты и времени.

По словам адвоката Олега Леонтьева, письменное обращение в ТЦК можно составлять в свободной форме, обязательно указав свои ФИО, реквизиты повестки и причины, по которым не удалось явиться. К письму необходимо приложить документальные подтверждения обстоятельств, которые помешали своевременно прибыть в военкомат.

Юрист Юлия Засоба добавляет, что сообщить ТЦК о причинах неявки можно любым способом: лично, по электронной почте или заказным письмом с уведомлением о вручении.

К уважительным причинам неприбытия в ТЦК относятся:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки)

смерть близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в срок.

Основания для неявки обязательно должны быть подтверждены документально, а соответствующие документы должны быть заверены государственными или коммунальными учреждениями. Это означает, что справка из частной клиники может быть неприемлемой.

Если лицо находится на лечении и не может самостоятельно написать или отправить письмо в ТЦК с объяснением причин неявки, а его семья отсутствует, это может сделать врач или знакомые через электронную почту. Можно также обратиться к адвокату для помощи.

В случае, если гражданин не сообщит ТЦК о причинах неявки вовремя, ему грозит административная ответственность с наложением штрафа от 17 000 до 25 500 грн. За систематические нарушения могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривающей лишение свободы на срок от трех до пяти лет за уклонение от призыва по мобилизации.