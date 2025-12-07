Відео
Призов за кордоном — чи можуть вручити повістку в посольстві

Призов за кордоном — чи можуть вручити повістку в посольстві

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 04:30
Вручення повісток у посольствах за кордоном — юрист пояснив, чи може таке статися
Чоловік тримає повістку. Фото ілюстративне: Суспільне

Військовозобов'язаним, які перебувають за кордоном, вручати повістки в українських посольствах можуть лише люди з відповідними повноваженнями. Працівники дипломатичних установ такого права не мають.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив юрист Євген Буліменко.

Читайте також:

Вручення повісток у посольствах 

Правознавець зазначив, що вручати повістки тих, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть представники ТЦК та СП, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, СБУ та розвідувальних органів. Також документ можуть надіслати рекомендованим листом. Працівників дипломатичних установ у переліку людей, які уповноважені вручати повістки, немає.

"Працівники посольств і консульств не уповноважені вручати повістки... Вручення повісток у посольствах чи консульствах особами, які мають відповідні повноваження, не заборонено, але на практиці це виглядає малоймовірно", — підсумував юрист.

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік відмовився від бойової повістки. Його засудили до іспитового терміну.

Раніше військовий юрист Данило Гончаренко пояснив, за якої умови працівники ТЦК та СП не мають права вручати повістки. Йдеться про відсутність військової форми.

мобілізація повістки закордон військовозобов'язані консульство посольство
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
