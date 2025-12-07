Вручення повісток у посольствах за кордоном — юрист пояснив, чи може таке статися

Чоловік тримає повістку. Фото ілюстративне: Суспільне

Військовозобов'язаним, які перебувають за кордоном, вручати повістки в українських посольствах можуть лише люди з відповідними повноваженнями. Працівники дипломатичних установ такого права не мають.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив юрист Євген Буліменко.

Вручення повісток у посольствах

Правознавець зазначив, що вручати повістки тих, хто перебуває в них на військовому обліку, можуть представники ТЦК та СП, місцевих адміністрацій, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, СБУ та розвідувальних органів. Також документ можуть надіслати рекомендованим листом. Працівників дипломатичних установ у переліку людей, які уповноважені вручати повістки, немає.

"Працівники посольств і консульств не уповноважені вручати повістки... Вручення повісток у посольствах чи консульствах особами, які мають відповідні повноваження, не заборонено, але на практиці це виглядає малоймовірно", — підсумував юрист.

