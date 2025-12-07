Видео
Главная Военная экономика Призыв за границей — могут ли вручить повестку в посольстве

Призыв за границей — могут ли вручить повестку в посольстве

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 04:30
Вручение повесток в посольствах за рубежом — юрист объяснил, может ли такое произойти
Мужчина держит повестку. Фото иллюстративное: Суспільне

Военнообязанным, которые находятся за рубежом, вручать повестки в украинских посольствах могут только люди с соответствующими полномочиями. Работники дипломатических учреждений такого права не имеют.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист Евгений Булименко.

Читайте также:

Вручение повесток в посольствах

Правовед отметил, что вручать повестки тем, кто находится у них на воинском учете, могут представители ТЦК и СП, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий, СБУ и разведывательных органов. Также документ могут отправить заказным письмом. Работников дипломатических учреждений в перечне людей, которые уполномочены вручать повестки, нет.

"Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки... Вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, имеющими соответствующие полномочия, не запрещено, но на практике это выглядит маловероятно", — подытожил юрист.

Напомним, на Кировоградщине мужчина отказался от боевой повестки. Его приговорили к испытательному сроку.

Ранее военный юрист Даниил Гончаренко объяснил, при каком условии работники ТЦК и СП не имеют права вручать повестки. Речь идет об отсутствии военной формы.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
