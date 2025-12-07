Вручение повесток в посольствах за рубежом — юрист объяснил, может ли такое произойти

Мужчина держит повестку. Фото иллюстративное: Суспільне

Военнообязанным, которые находятся за рубежом, вручать повестки в украинских посольствах могут только люди с соответствующими полномочиями. Работники дипломатических учреждений такого права не имеют.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил юрист Евгений Булименко.

Вручение повесток в посольствах

Правовед отметил, что вручать повестки тем, кто находится у них на воинском учете, могут представители ТЦК и СП, местных администраций, органов местного самоуправления, отдельных предприятий, СБУ и разведывательных органов. Также документ могут отправить заказным письмом. Работников дипломатических учреждений в перечне людей, которые уполномочены вручать повестки, нет.

"Работники посольств и консульств не уполномочены вручать повестки... Вручение повесток в посольствах или консульствах лицами, имеющими соответствующие полномочия, не запрещено, но на практике это выглядит маловероятно", — подытожил юрист.

