Нові правила повернення коштів після припинення навчання у військових вишах

Курсанти військової академії. Фото: vaodesa.mil.gov.ua

Курсанти, які достроково припиняють навчання, мають відшкодувати кошти, які держава витратила на його освіту. Також це стосується офіцерів, які звільняться з військової служби впродовж перших п'яти років, і військових льотчиків, які залишать посаду, прослуживши не більше десятьох років.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Нові правила повернення коштів

Зміни до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти, затвердив Кабінет міністрів України.

"Оновлений порядок поширюється не лише на ВВНЗ, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Також документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

Серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, які повернуть курсанти та офіцери, зарахують до загального фонду державного бюджету.

"Затверджені зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та особистої дисципліни курсантів під час навчання, а також зроблять більш прозорою систему підготовки військових фахівців в Україні", — зазначив директор департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

Нагадаємо, деякі військові отримають мільйон гривень. Йдеться про юнаків віком від 18 до 24 років, які погодяться на службу за річним контрактом.

Також ми повідомляли, що бійці можуть отримувати 70 тисяч гривень щомісячних доплат. Такі виплати нараховують воїнами, які виконують бойові чи спеціальні завдання в зоні бойових дій, на ТОТ або на території РФ.