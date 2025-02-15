Новые правила возврата средств после прекращения обучения в военных вузах

Курсанты военной академии. Фото: vaodesa.mil.gov.ua

Курсанты, досрочно прекращающие обучение, должны возместить средства, которые государство потратило на его образование. Также это касается офицеров, которые уволятся с военной службы в течение первых пяти лет, и военных летчиков, которые оставят должность, прослужив не более десяти лет.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Новые правила возврата средств

Изменения в Порядок возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в учреждениях высшего образования, утвердил Кабинет министров Украины.

"Обновленный порядок распространяется не только на ВУЗы, но и на учреждения профессионального предвысшего военного образования. Также документ учитывает особенности прохождения службы во время военного положения и мобилизации", — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Среди оснований для возмещения средств появились новые пункты, в частности прекращение гражданства Украины и отказ от дальнейшего прохождения службы на должностях сержантского, старшинского или офицерского состава.

Средства, которые вернут курсанты и офицеры, зачислят в общий фонд государственного бюджета.

"Утвержденные изменения будут способствовать повышению ответственности и личной дисциплины курсантов во время обучения, а также сделают более прозрачной систему подготовки военных специалистов в Украине", — отметил директор департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко.

Напомним, некоторые военные получат миллион гривен. Речь идет о юношах в возрасте от 18 до 24 лет, которые согласятся на службу по годовому контракту.

Также мы сообщали, что бойцы могут получать 70 тысяч гривен ежемесячных доплат. Такие выплаты начисляют воинами, которые выполняют боевые или специальные задачи в зоне боевых действий, на ВОТ или на территории РФ.