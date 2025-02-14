Лікування військовослужбовця — виплати під час повторного лікування

Військовий на лікуванні у шпиталі. Фото: "5 канал"

Військовослужбовці Збройних сил України отримують гроші під час лікування — як грошове забезпечення за останньою займаною посадою, так і додаткову винагороду. Під час повторного лікування після завершення чотиримісячного строку, визначеного у законі, право виплат для військового зберігається.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову допомогу після поранення.

Розмір цієї допомоги становить:

грошове забезпечення за останніми займаними посадами — не менше 20 100 грн на місяць;

додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн.

Виплати під час повторного лікування

Ці виплати здійснюються протягом чотирьох місяців після початку лікування.

Але якщо після завершення цього терміну потреба у лікуванні не зникла, або військовий потрапив на повторне лікування — він знову отримує право на грошову допомогу.

Розмір цієї допомоги відповідає попередній виплаті, але для її отримання потрібно надати висновок військово-лікарської комісії про необхідність продовження лікування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують поранені військові в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки місяців виплачуються гроші пораненим українським військовослужбовцям.