Лікування військовослужбовця — виплати під час повторного лікування

Повторне лікування військового — які кошти він може отримати
Військовослужбовці Збройних сил України отримують гроші під час лікування — як грошове забезпечення за останньою займаною посадою, так і додаткову винагороду. Під час повторного лікування після завершення чотиримісячного строку, визначеного у законі, право виплат для військового зберігається.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Грошова допомога на лікування військовим
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову допомогу після поранення.
Розмір цієї допомоги становить:
- грошове забезпечення за останніми займаними посадами — не менше 20 100 грн на місяць;
- додаткова винагорода у розмірі 100 000 грн.
Виплати під час повторного лікування
Ці виплати здійснюються протягом чотирьох місяців після початку лікування.
Але якщо після завершення цього терміну потреба у лікуванні не зникла, або військовий потрапив на повторне лікування — він знову отримує право на грошову допомогу.
Розмір цієї допомоги відповідає попередній виплаті, але для її отримання потрібно надати висновок військово-лікарської комісії про необхідність продовження лікування.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують поранені військові в 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки місяців виплачуються гроші пораненим українським військовослужбовцям.
Читайте Новини.LIVE!