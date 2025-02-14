Лечение военнослужащего — выплаты при повторном лечении

Повторное лечение военного — какие средства он может получить
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают деньги во время лечения — как денежное обеспечение по последней занимаемой должности, так и дополнительное вознаграждение. Во время повторного лечения после завершения четырехмесячного срока, определенного в законе, право выплат для военного сохраняется.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Денежная помощь на лечение военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную помощь после ранения.
Размер этой помощи составляет:
- денежное обеспечение по последним занимаемым должностям — не менее 20 100 грн в месяц;
- дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.
Выплаты во время повторного лечения
Эти выплаты осуществляются в течение четырех месяцев после начала лечения.
Но если после завершения этого срока потребность в лечении не исчезла, или военный попал на повторное лечение — он снова получает право на денежную помощь.
Размер этой помощи соответствует предыдущей выплате, но для ее получения нужно предоставить заключение военно-врачебной комиссии о необходимости продолжения лечения.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают раненые военные в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, сколько месяцев выплачиваются деньги раненым украинским военнослужащим.
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