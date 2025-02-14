Лечение военнослужащего — выплаты при повторном лечении

Военный на лечении в госпитале. Фото: "5 канал"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают деньги во время лечения — как денежное обеспечение по последней занимаемой должности, так и дополнительное вознаграждение. Во время повторного лечения после завершения четырехмесячного срока, определенного в законе, право выплат для военного сохраняется.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную помощь после ранения.

Размер этой помощи составляет:

денежное обеспечение по последним занимаемым должностям — не менее 20 100 грн в месяц;

дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Выплаты во время повторного лечения

Эти выплаты осуществляются в течение четырех месяцев после начала лечения.

Но если после завершения этого срока потребность в лечении не исчезла, или военный попал на повторное лечение — он снова получает право на денежную помощь.

Размер этой помощи соответствует предыдущей выплате, но для ее получения нужно предоставить заключение военно-врачебной комиссии о необходимости продолжения лечения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают раненые военные в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, сколько месяцев выплачиваются деньги раненым украинским военнослужащим.