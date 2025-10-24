Відстрочка для порушників військового обліку — чи можливо отримати

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Недотримання правил військового обліку може тягнути за собою покарання у вигляді штрафу або кримінальної відповідальності. А от підставою для відмови комісії ТЦК та СП надати відстрочку таке порушення не є.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко.

Відстрочка для порушників військового обліку

Правознавиця навела реальний приклад зі своєї практики. Чоловік, який постійно доглядає за матір'ю, не отримав відстрочку, оскільки раніше порушив правила військового обліку. Суд визнав відмову у відстрочці протиправною й зобов'язав ТЦК розглянути заяву повторно.

"Порушення позивачем вимог правил військового обліку може мати наслідком настання відповідальності, але це не може бути підставою для нерозгляду по суті його заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації", — зазначили в судовому рішенні.

Нагадаємо, військовозобов'язаних, які мають певні захворювання, можуть виключити з військового обліку. Зокрема, це можна можна зробити через електронну чергу ТЦК.

Також ми повідомляли, що скоєння тяжкого злочину не є приводом для виключення з військового обліку. Щоправда, призову люди, які вчинили таке порушення, не підлягатимуть.