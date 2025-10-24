Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Порушення військового обліку — чи відмовлять у відстрочці

Порушення військового обліку — чи відмовлять у відстрочці

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 08:31
Відстрочка для порушників військового обліку — чи можливо отримати
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

Недотримання правил військового обліку може тягнути за собою покарання у вигляді штрафу або кримінальної відповідальності. А от підставою для відмови комісії ТЦК та СП надати відстрочку таке порушення не є.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко

Реклама
Читайте також:

Відстрочка для порушників військового обліку 

Правознавиця навела реальний приклад зі своєї практики. Чоловік, який постійно доглядає за матір'ю, не отримав відстрочку, оскільки раніше порушив правила військового обліку. Суд визнав відмову у відстрочці протиправною й зобов'язав ТЦК розглянути заяву повторно. 

"Порушення позивачем вимог правил військового обліку може мати наслідком настання відповідальності, але це не може бути підставою для нерозгляду по суті його заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації", — зазначили в судовому рішенні.

Нагадаємо, військовозобов'язаних, які мають певні захворювання, можуть виключити з військового обліку. Зокрема, це можна можна зробити через електронну чергу ТЦК.

Також ми повідомляли, що скоєння тяжкого злочину не є приводом для виключення з військового обліку. Щоправда, призову люди, які вчинили таке порушення, не підлягатимуть.

військовий призов військовий облік мобілізація відстрочка військовозобов'язані
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації