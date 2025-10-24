Отсрочка для нарушителей воинского учета — возможно ли получить

Нарушение воинского учета — откажут ли в отсрочке
Несоблюдение правил воинского учета может повлечь за собой наказание в виде штрафа или уголовной ответственности. А вот основанием для отказа комиссии ТЦК и СП предоставить отсрочку такое нарушение не является.
Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко.
Отсрочка для нарушителей воинского учета
Правовед привела реальный пример из своей практики. Мужчина, который постоянно ухаживает за матерью, не получил отсрочку, поскольку ранее нарушил правила воинского учета. Суд признал отказ в отсрочке противоправным и обязал ТЦК рассмотреть заявление повторно.
"Нарушение истцом требований правил воинского учета может повлечь наступление ответственности, но это не может быть основанием для нерассмотрения по существу его заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — отметили в судебном решении.
Напомним, военнообязанных, которые имеют определенные заболевания, могут исключить с воинского учета. В частности, это можно сделать через электронную очередь ТЦК.
Также мы сообщали, что совершение тяжкого преступления не является поводом для исключения с воинского учета. Правда, призыву люди, совершившие такое нарушение, не будут подлежать.
Читайте Новини.LIVE!