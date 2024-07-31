Штрафи за неоновлені дані до 25 тис. грн — коли покарають перших порушників

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні перші адміністративні постанови про покарання порушників за неоновлення військово-облікових даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) почнуть видавати за місяць. Саме тоді запрацює в дії оновлене мобілізаційне законодавство.

Про це йдеться у коментарі адвоката Романа Сімутіна, інформує ТСН.ua.

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Всі військовозобов’язані громадяни мали оновити дані в ТЦК до 16 липня, після цієї дати за ігнорування відповідної вимоги передбачені штрафні фінансові санкції.

На думку юриста, перші постанови про штрафи у розмірі 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень за неоновлення даних, ймовірно, почнуть з'являтися наприкінці серпня або на початку вересня поточного року.

"Наприкінці серпня, десь після 20 числа. Якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можно очікувати перші постанови (тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство — Ред)", — зауважив він.

Хто може отримати повістки у серпні

Водночас, першими з тих, кому можуть видати повістки після проходження військово-лікарської комісії наступного місяця, стануть ті громадяни призовного віку, які оновили дані, проте відсутнє відтермінування чи бронювання.

При цьому зазначає, що повістки отримають не всі. Так, дані оновили близько 4,6 млн військовозобов’язаних, з яких у половини можуть бути відстрочки, інвалідність, наявність трьох дітей. У частини громадян є бронювання. Тобто з цієї кількості залишається близько 1,5 млн осіб, у яких нібито нема жодних підстав.

"Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання — їм прийдуть повістки", — повідомив адвокат.

У разі ж, якщо громадянин проігнорував вимогу з оновлення даних, і в реєстрі "Оберіг" не буде відомостей щодо нього, то працівники Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки будуть шукати паперові справи і в підсумку виписуватимуть повістки в ручному форматі.

Водночас, таких громадян можуть виявити і на блокпосту, наголосив Сімутін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні критично важливі підприємства мають змогу бронювати працівників через портал державних послуг "Дія". Така можливість з'явилась тиждень тому і вже відомо, скільки військовозобов'язаних працівників отримали відстрочку від мобілізації.

Раніше ми писали, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) згодом перестануть видавати повістки військовозобов'язаним на вулиці. Проте це станеться, якщо буде виконано кілька умов.