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Бронювання у "Дії" — скільки працівників підприємств отримали відстрочку

25 липня 2024 10:08
Ксенія Симонова - Редактор
Дія дозволила забронювати тисячі працівників підприємств за тиждень
Люди в офісі за комп'ютером. Фото: chamber.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні критично важливі підприємства мають змогу бронювати працівників через портал державних послуг "Дія". Така можливість з'явилась тиждень тому і вже відомо, скільки військовозобов'язаних працівників отримали відстрочку від мобілізації.

Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.

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Результати бронювання у "Дії"

Як зазначили у Мінцифри, полегшена процедура бронювання демонструє успішні результати. Так, електронне бронювання усуває людський фактор та значно прискорює відповідний процес, оскільки раніше всю інформацію доводилося перевіряти вручну, і на це йшло тижні. Цифрова процедура забирає 15 хвилини часу.

"Разом із Мінекономіки та Міноборони автоматизували всі можливі процеси та зробили сервіс прозорим і швидким. Зараз середній час на отримання електронного бронювання — 15 хвилин", — повідомили у відомстві.

У підсумку за тиждень критично важливі підприємства забронювали 55 тисяч працівників  через "Дію".

 

бронювання працівників Дія
Графіка. Джерело: Мінцифри

Як забронювати працівників через "Дію"

Тепер керівники компаній можуть подавати списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання на порталі "Дія". Там необхідно засвідчити заяву електронним підписом, а система самостійно автоматично перевірить факт офіційного працевлаштування громадян та чи є дані в реєстрі "Оберіг."

Для цього необхідно зробити кілька кроків на порталі "Дія". А саме:

  • натиснути "Подати заяву";
  • зареєструватися/авторизуватися в кабінеті громадянина за допомогою е-підпису юридичної особи;
  • вказати дані про працівників, яких потрібно забронювати;
  • перевірити заяву та підписати е-підписом.

Як зазначають у Мінцифри, відповідну заяву опрацюють протягом доби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Раніше ми писали, що чинне законодавство не дозволяє бронювати працівників ФОП. Проте у Верховній Раді України зареєстровані законопроєкти, які пропонують надати можливість роботодавцям здійснювати так зване "економічне бронювання".

Дія робота мобілізація працівники бронювання

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