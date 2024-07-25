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Бронирование в "Дії" — сколько работников предприятий получили отсрочку

25 июля 2024 10:08
Ксения Симонова - Редактор
Дія позволила забронировать тысячи работников предприятий за неделю
Люди в офисе за компьютером. Фото: chamber.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине критически важные предприятия могут бронировать работников через портал государственных услуг "Дія". Такая возможность появилась неделю назад, и уже известно, сколько военнообязанных работников получили отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Как отметили в Минцифре, облегченная процедура бронирования показывает успешные результаты. Так, электронное бронирование устраняет человеческий фактор и значительно ускоряет соответствующий процесс, поскольку раньше всю информацию приходилось проверять вручную, и на это уходили недели. Цифровая процедура занимает 15 минут времени.

"Вместе с Минэкономики и Минобороны автоматизировали все возможные процессы и сделали сервис прозрачным и быстрым. Сейчас среднее время получения электронного бронирования — 15 минут", — сообщили в ведомстве.

В итоге за неделю критически важные предприятия забронировали 55 тысяч работников через "Дію".

 

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Графика. Источник: Минцифры

Как забронировать работников через "Дію"

Теперь руководители компаний могут предоставлять списки военнообязанных сотрудников на бронирование на портале "Дія". Там необходимо засвидетельствовать заявление электронной подписью, а система самостоятельно автоматически проверит факт официального трудоустройства граждан и есть ли данные в реестре "Оберег."

Для этого необходимо сделать несколько шагов на портале "Дія". А именно:

  • нажать "Подать заявление";
  • зарегистрироваться/авторизоваться в кабинете гражданина с помощью е-подписи юридического лица;
  • указать данные о работниках, которых нужно забронировать;
  • проверить заявление и подписать е-подписью.

Как отмечают в Минцифре, соответствующее заявление проработают в течение суток.

Что еще стоит знать

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратов заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь около 800 тысяч человек.

Ранее мы писали, что действующее законодательство не разрешает бронировать работников ФЛП. Однако в Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты, предлагающие предоставить возможность работодателям осуществлять так называемое "экономическое бронирование".

Дия работа мобилизация сотрудники бронирование

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