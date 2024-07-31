Штрафы за необновленные данные до 25 тыс. грн — когда накажут первых нарушителей

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине первые административные постановления о наказании нарушителей за необновление военно-учетных данных в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) начнут выдавать через месяц. Именно тогда заработает в действии обновленное мобилизационное законодательство.

Об этом говорится в комментарии адвоката Романа Симутина, передает ТСН.ua.

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Первые постановления о штрафах в 25 тыс. грн.

Все военнообязанные граждане должны были обновить данные в ТЦК до 16 июля, после этой даты за игнорирование соответствующего требования предусмотрены штрафные финансовые санкции.

По мнению юриста, первые постановления о штрафах в размере 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен за необновление данных, вероятно, начнут появляться в конце августа или начале сентября текущего года.

"В конце августа, где-то после 20 числа. Если кому-то уже отправили повестки после 16 июля, то в конце августа можно ожидать первые постановления (нарушающим действующее мобилизационное законодательство — Ред)", — отметил он.

Кто может получить повестки в августе

В то же время, первыми из тех, кому могут выдать повестки после прохождения военно-врачебной комиссии в следующем месяце, станут те граждане призывного возраста, которые обновили данные, однако отсутствует отсрочка или бронирование.

При этом отмечает, что повестки получат немногие. Так, данные обновили около 4,6 млн военнообязанных, из которых у половины могут быть отсрочки, инвалидность, наличие троих детей. У части граждан есть бронирование. То есть из этого количества остается около 1,5 млн человек, у которых якобы нет никаких оснований.

"Не исключено, что тем, у кого нет отсрочки и бронирования — им придут повестки", — сообщил адвокат.

В случае же, если гражданин проигнорировал требование обновления данных, и в реестре "Оберег" не будет сведений о нем, то работники Территориальных центров комплектования и соцподдержки будут искать бумажные дела и в итоге будут выписывать повестки в ручном формате.

В то же время, таких граждан могут обнаружить и на блокпосту, подчеркнул Симутин.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине критически важные предприятия могут бронировать работников через портал государственных услуг "Дія". Такая возможность появилась неделю назад, и уже известно, сколько военнообязанных работников получили отсрочку от мобилизации.

Ранее мы писали, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) впоследствии перестанут выдавать повестки военнообязанным на улице. Однако это произойдет, если будет выполнено несколько условий.