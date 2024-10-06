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Пільги на освіту військовим в Україні — як скористатися допомогою

6 жовтня 2024 13:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Учасники бойових та їхні діти можуть отримати пільги на освіту — що треба знати
Військові навчання. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні учасники бойових дій (УБД) та їхні діти мають право на спеціальні пільги щодо здобуття освіти. Держава забезпечує фінансову підтримку для цих категорій населення, що сприяє їхньому навчальному процесу.

Це передбачає Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Які пільги можна отримати

Пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей включають:

  • Безкоштовне або часткове покриття вартості навчання за рахунок державного або місцевих бюджетів.
  • Довгострокові пільгові кредити на освіту з можливістю часткового або повного списання.
  • Соціальні стипендії, що допомагають покрити частину витрат на навчання.
  • Безкоштовне забезпечення підручниками, доступ до інтернету та інформаційних ресурсів у навчальних закладах.
  • Безкоштовне проживання в гуртожитку.

Як скористатися пільгами

Для отримання пільг потрібно врахувати кілька важливих моментів. По-перше, про наявність пільг слід повідомити приймальну комісію під час подання документів. Важливо також, щоб інформація про пільги була внесена до державних реєстрів. Якщо цього не сталося, необхідно надати оригінали документів безпосередньо у навчальному закладі.

Щодо вступу на бюджетні місця, ситуація є складнішою. Для пільговиків виділяється лише частина бюджетних місць — зазвичай близько 10%. Однак у закладах, які перемістилися з районів бойових дій, ця квота може збільшитися до 40%. Навіть з пільгами потрібно складати вступні іспити або проходити співбесіду.

Якщо не вдалося вступити на бюджет одразу, є сенс спробувати пізніше. Іноді можуть звільнитися вакантні місця, коли вступники не підтверджують своє зарахування або не подають документи вчасно. У таких випадках пільговики мають пріоритет при переведенні на бюджетні місця.

Також існує можливість отримання довгострокового пільгового кредиту на освіту під 3% річних на термін 15 років. Крім того, для учасників бойових дій передбачені соціальні стипендії. Їхній розмір залежить від рівня навчального закладу: у вищих навчальних закладах це 1180 грн, у фахових передвищих — 890 грн, а в професійно-технічних — 450 грн.

Для отримання стипендії необхідно подати відповідну заяву до адміністрації закладу освіти разом із копією посвідчення учасника бойових дій.

Таким чином, держава надає можливість військовим і їхнім дітям здобути освіту на пільгових умовах. Важливо тільки правильно скористатися цими можливостями та вчасно подати всі необхідні документи.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Також ми писали, що в Україні учасники бойових дій мають пільги на отримання земельних ділянок. Зокрема, з метою індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

освіта діти фінансова допомога військові пільги УБД

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