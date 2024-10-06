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Льготы на образование военным в Украине — как воспользоваться помощью

6 октября 2024 13:08
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Участники боевых и их дети могут получить льготы на образование — что нужно знать
Военные учения. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине участники боевых действий (УБД) и их дети имеют право на специальные льготы по получению образования. Государство обеспечивает финансовую поддержку для этих категорий населения, что способствует их учебному процессу.

Это предусматривает Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Какие льготы можно получить

Льготы для участников боевых действий и их детей включают:

  • Бесплатное или частичное покрытие стоимости обучения за счет государственного или местного бюджета.
  • Долгосрочные льготные кредиты по образованию с возможностью частичного или полного списания.
  • Социальные стипендии, помогающие покрыть часть расходов на обучение.
  • Бесплатное обеспечение учебниками, доступ к интернету и информационным ресурсам в учебных заведениях.
  • Бесплатное проживание в общежитии.

Как воспользоваться льготами

Для получения льгот необходимо учитывать несколько принципиальных моментов. Во-первых, о наличии льгот следует уведомить приемную комиссию при подаче документов. Важно также, чтобы информация о льготах была внесена в государственные реестры. Если этого не произошло, необходимо предоставить подлинники документов непосредственно в учебном заведении.

Что касается поступления на бюджетные места, ситуация сложнее. Для льготников выделяется только часть бюджетных мест – обычно около 10%. Однако в переместившихся из районов боевых действий заведениях эта квота может увеличиться до 40%. Даже со льготами нужно сдавать вступительные экзамены или проходить собеседование.

Если не удалось вступить в бюджет сразу, есть смысл попробовать позже. Иногда могут освободиться вакантные места, когда абитуриенты не подтверждают свое зачисление или не подают документы вовремя. В таких случаях у льготников есть приоритет при переводе на бюджетные места.

Также существует возможность получения долгосрочного льготного кредита на образование под 3% годовых сроком на 15 лет. Кроме того, для участников боевых действий предусмотрены социальные стипендии. Их размер зависит от уровня учебного заведения: в высших учебных заведениях это 1180 грн, в профессиональных вузах — 890 грн, а в профессионально-технических — 450 грн.

Для получения стипендии необходимо подать соответствующее заявление в администрацию учебного заведения вместе с копией удостоверения участника боевых действий.

Таким образом, государство предоставляет возможность военным и их детям получить образование на льготных условиях. Важно только правильно воспользоваться этими возможностями и своевременно подать все необходимые документы.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.

Также мы писали, что в Украине участники боевых действий имеют льготы на получение земельных участков. В частности, в целях индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

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