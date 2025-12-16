Пільги для військових - як скасувати пільги на комунальні послуги

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр ім. короля Данила

Військовослужбовець Збройних сил України має право як на оформлення, так і на скасування пільг, зокрема, на комунальні послуги на орендованій квартирі. Для скасування цих пільг йому потрібно подати відповідну заяву.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Право на пільги для військових

До юристів звернувся військовослужбовець, який оформив пільги на сплату комунальних послуг на орендованій квартирі.

Зважаючи на те, що йому доводиться часто змінювати місце проживання, він вирішив скасувати оформлені пільги.

Військовий поцікавився, чи має він право на такий крок — і як йому це зробити.

"Відповідно до статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій мають право, зокрема, на знижку оплати за користування житлом та комунальними послугами", — наголосив у відповіді військовому адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, що пільговик на свій розсуд реалізує своє право на пільги та може відмовитися від них.

Як військовий може скасувати власні пільги

Айвазян пояснив, як саме відбувається цей процес.

"Надання пільг припиняється, зокрема, за заявою пільговика з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою", — підкреслив адвокат.

Юрій Айвазян наголосив, що таку заяву можна надіслати в електронному вигляді (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи електронною поштою) або традиційними засобами поштового зв’язку.

