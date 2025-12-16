Льготы для военных - как отменить льготы на коммунальные услуги

Военнослужащие ВСУ. Фото: 24 ОМБр им. короля Данила

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право как на оформление, так и на отмену льгот, в частности, на коммунальные услуги на съемной квартире. Для отмены этих льгот ему нужно подать соответствующее заявление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Право на льготы для военных

К юристам обратился военнослужащий, который оформил льготы на оплату коммунальных услуг на съемной квартире.

Учитывая то, что ему приходится часто менять место жительства, он решил отменить оформленные льготы.

Военный поинтересовался, имеет ли он право на такой шаг — и как ему это сделать.

"В соответствии со статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право, в частности, на скидку оплаты за пользование жильем и коммунальными услугами", — отметил в ответе военному адвокат Юрий Айвазян.

Юрист пояснил, что льготник по своему усмотрению реализует свое право на льготы и может отказаться от них.

Как военный может отменить собственные льготы

Айвазян объяснил, как именно происходит этот процесс.

"Предоставление льгот прекращается, в частности, по заявлению льготника с месяца, следующего за месяцем его подачи, если иное не обусловлено заявлением", — подчеркнул адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что такое заявление можно отправить в электронном виде (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или по электронной почте) или традиционными средствами почтовой связи.

