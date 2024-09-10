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Пільги для ветеранів — військовий розкрив нюанси та проблеми

10 вересня 2024 09:42
Ксенія Симонова - Редактор
Пільги для ветеранів війни — військовий поділився нюансами
Ветеран війни Гліб Стрижко. Фото: РБК-Україна
Ксенія Симонова - Редактор

Ветеран війни, який пройшов полон після оборони Маріуполя, Гліб Стрижко, зазначив, що пільги, які надає держава, дуже незручні. За його словами, щоб отримати знижки на оплату комунальних платежів, потрібно стояти в довгих чергах та кілька днів добиватися оформлення усіх документів. 

Про це Гліб Стрижко розповів в інтерв'ю РБК-Україна

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Стрижко розповів, що єдина пільга, якою він користується, — це пільга на проїзд, адже всі інші незручні. 

"Як людині з інвалідністю, у мене на строк бойових дій є можливість не платити за комунальні послуги. Але цей механізм вважаю неефективним. Чи готовий я битись за ці пару тисяч, стояти в чергах і підривати гідність? Ні. Але держава не хоче спрощувати ці механізми", — пояснив він. 

Також ветеран розповів, що він намагається користуватися муніципальним транспортом або їздити на самокаті, щоб в маршрутці не почути, що пільгові місця зайняті. За його словами, його "гідність не коштує 15 гривень вартості проїзду" і він не має з острахом заходити в маршрутку. 

"Просто поки ти військовослужбовець, ти потрібен цій державі, а коли ти ветеран, різко перестаєш бути потрібний. Це сумна тенденція, сподіваюся, що вона зміниться", — додав він.

Відповідаючи на питання журналіста, в чому проявляється ця непотрібність країні, Гліб Стрижко сказав, що відсутністю якісних послуг та зручності їхнього надання.

"Я ветеран, у якого всі поранення під одягом, я нормально пересуваюсь на своїх ногах, в мене чотири кінцівки на місці. В мене достатньо терпіння, щоб ходити в органи державної влади, стояти в чергах і монотонно пояснювати, чому сюди прийшов, коли мене запитують в Пенсійному фонді: "Ви себе бачили, яке вам пенсійне посвідчення?" — додав ветеран.

Він також наголосив, що замість того, щоб зробити послуги доступнішими, держава дає помічника-ветерана, який розповість, як користуватись цими незручними послугами. На його переконання, держава цим говорить, що ти не спроможний це зробити.

Також військовий підмітив, що якби він пересувався на кріслі колісному, жив в неінклюзивному ЖК, без сторонньої допомоги важко було б вийти за межі під'їзду, бо там велика кількість бордюрів.

"Замість того, щоб зайти з комп'ютера і все це оформити, я маю їхати у недоступні ЦНАПи, пенсійні фонди, департаменти соціального захисту населення і оформлювати пільги", — підсумував він. 

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