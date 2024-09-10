Льготы для ветеранов войны — военный поделился нюансами

Ветеран войны Глеб Стрижко. Фото: РБК-Украина

Ветеран войны, прошедший плен после обороны Мариуполя, Глеб Стрижко отметил, что льготы, предоставляемые государством, очень неудобные. По его словам, чтобы получить скидки на оплату коммунальных платежей, нужно стоять в длинных очередях и несколько дней добиваться оформления всех документов.

Об этом Глеб Стрижко рассказал в интервью РБК-Украина.

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Стрижко рассказал, что единственная льгота, которой он пользуется, — это льгота на проезд, ведь все остальные неудобные.

"Как человеку с инвалидностью, у меня на срок боевых действий есть возможность не платить за коммунальные услуги. Но этот механизм считаю неэффективным. Готов ли я биться за эту пару тысяч, стоять в очередях и подрывать достоинство? Нет. Но государство не хочет упрощать эти механизмы", — объяснил он.

Также ветеран рассказал, что он пытается пользоваться муниципальным транспортом или ездить на самокате, чтобы в маршрутке не услышать, что льготные места заняты. По его словам, его "достоинство не стоит 15 гривен стоимости проезда" и он не должен со страхом заходить в маршрутку.

"Просто пока ты военнослужащий, ты нужен этому государству, а когда ты ветеран, резко перестаешь быть нужен. Это печальная тенденция, надеюсь, что она изменится", — добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, в чем проявляется эта ненужность стране, Глеб Стрижко сказал, что отсутствием качественных услуг и удобства их предоставления.

"Я ветеран, у которого все ранения под одеждой, я нормально передвигаюсь на своих ногах, у меня четыре конечности на месте. У меня достаточно терпения, чтобы ходить в органы государственной власти, стоять в очередях и монотонно объяснять, почему сюда пришел, когда меня спрашивают в Пенсионном фонде: "Вы себя видели, какое вам пенсионное удостоверение?" — добавил ветеран.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы сделать услуги более доступными, государство дает помощника-ветерана, который расскажет, как пользоваться этими неудобными услугами. По его убеждению, государство этим говорит, что ты не в состоянии это сделать.

Также военный подметил, что если бы он передвигался на колесном кресле, жил в неинклюзивном ЖК, без посторонней помощи трудно было бы выйти за пределы подъезда, потому что там большое количество бордюров.

"Вместо того, чтобы зайти с компьютера и все это оформить, я должен ехать в недоступные ЦНАПы, пенсионные фонды, департаменты социальной защиты населения и оформлять льготы", — подытожил он.