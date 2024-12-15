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Пільги для УБД — на що може розраховувати ветеран у 2025 році

15 грудня 2024 08:19
Артем Кругленко - Редактор
Пільги для ветеранів — якими вони будуть у 2025 році
Українські ветерани на консультації. Фото: gmk.center
Артем Кругленко - Редактор

Військові та їхні близькі мають право на деякі пільги від держави у разі, якщо було офіційно отримано звання учасника бойових дій. Найближчим часом оформити документи УБД можна буде через портал "Дія".

Про усі пов'язані з оформленням УБД нюанси розповідає УНІАН.

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Пільги учасника бойових дій у 2025 році

Пільги для військових прописані в Законі України "Про статус ветеранів". Відповідно до закону, власники статусу УБД та їхні найближчі рідні мають право на знижки, а саме:

  • 75% на квартплату;
  • 75% на оплату комунальних послуг або 100% для осіб з інвалідністю;
  • 75% на паливо для опалення будинку, якщо в житлі немає центрального опалення.

Також учасники бойових дій можуть претендувати на такі пільги:

  • безкоштовні ліки за рецептом;
  • безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях;
  • безкоштовна путівка в санаторій;
  • першочергове зарахування до українських вишів на бюджет;
  • звільнення від сплати деяких податків;
  • безкоштовний проїзд у міському та приміському транспорті (крім маршруток).

Пільги на комуналку для УБД, безоплатні ліки та проїзд також поширюються на рідних військових. Для безоплатного проїзду в громадському транспорті достатньо показати посвідчення УБД.

Документи для оформлення пільг

Для отримання пільг після отримання статусу УБД необхідно подати заяви для внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та на отримання пільг на оплату ЖКГ. Їх потрібно надати до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Також потрібно надати наступні документи:

  • паспорт та ІПН;
  • посвідчення УБД;
  • дві вищезгадані заяви.

Їх може подати сам ветеран особисто або надіслати рекомендованим листом.

Раніше ми писали, що учасникам бойових дій необхідно переоформити пільги на житлово-комунальні послуги у січні 2025 року. Така вимога торкнеться тільки частини з них.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні діятимуть соцгарантії як для захисників країни, так і для їхніх сімей. Зокрема, на підтримку можуть розраховувати дружини учасників бойових дій.

ветерани мобілізація пільги війна в Україні УБД

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