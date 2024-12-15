Льготы для ветеранов — какими они будут в 2025 году

Льготы для УБД — на что может рассчитывать ветеран в 2025 году
Военные и близкие имеют право на некоторые льготы от государства в случае, если было официально получено звание участника боевых действий. В ближайшее время оформить документы УБД можно будет через портал "Дія".
Обо всех связанных с оформлением УБД нюансах рассказывает УНИАН.
Льготы участника боевых действий в 2025 году
Льготы для военных прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов". Согласно закону, владельцы статуса УБД и их ближайшие родные имеют право на скидки, а именно:
- 75% на квартплату;
- 75% на оплату коммунальных услуг или 100% для лиц с инвалидностью;
- 75% на горючее для отопления дома, если в жилище нет центрального отопления.
Также участники боевых действий могут претендовать на следующие льготы:
- бесплатное лекарство по рецепту;
- бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах;
- бесплатная путевка в санаторий;
- первоочередное зачисление в украинские вузы на бюджет;
- освобождение от уплаты некоторых налогов;
- бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).
Льготы на коммуналку для УБД, бесплатные лекарства и проезд также распространяются на родных военных. Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД.
Документы для оформления льгот
Для получения льгот после получения статуса УБД необходимо подать заявления для внесения сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, и на получение льгот по оплате ЖКХ. Их нужно предоставить в ближайшее отделение Пенсионного фонда.
Также необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт и ИНН;
- удостоверение УБД;
- два вышеупомянутых заявления.
Их может подать сам ветеран лично или отправить заказным письмом.
Ранее мы писали, что участникам боевых действий нужно переоформить льготы на жилищно-коммунальные сервисы в январе 2025 года. Такое требование коснется только частей из них.
Напомним, что в 2025 году в Украине будут действовать соцгарантии как для защитников страны, так и для их семей. В частности, на поддержку могут рассчитывать супруги участников боевых действий.
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