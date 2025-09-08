Пільги дітям учасників бойових дій - пільги для дітей військових, які зараз в ЗСУ

Пільги для дітей УБД — що отримають діти чинних військових
Діти тих учасників бойових дій, які продовжують службу в лавах Збройних сил України, мають право на додаткові пільги. Це, зокрема, санаторно-курортне лікування та відпочинок.
Про це повідомляв Український центр захисту прав людини.
Пільги для дітей УБД
Діти військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і мають відповідний статус ("учасник бойових дій"), можуть отримати різноманітні пільги.
Це, зокрема, пільги під час навчання.
Вони стосуються:
- державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти;
- першочергового забезпечення путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Додаткові пільги для дітей чинних військовослужбовців
Крім того, якщо учасники бойових дій продовжують службу у Збройних силах України, їхні діти мають право на додаткові пільги.
Це, наприклад, першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.
Також діти УБД, які досі є військовослужбовцями ЗСУ, мають право на на санаторно-курортне лікування та відпочинок (але не більше одного разу на рік).
