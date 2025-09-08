Відео
Головна Військова економіка Пільги для дітей УБД — що отримають діти чинних військових

Пільги для дітей УБД — що отримають діти чинних військових

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 05:39
Пільги дітям учасників бойових дій - пільги для дітей військових, які зараз в ЗСУ
Військовослужбовець з донькою. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Діти тих учасників бойових дій, які продовжують службу в лавах Збройних сил України, мають право на додаткові пільги. Це, зокрема, санаторно-курортне лікування та відпочинок.

Про це повідомляв Український центр захисту прав людини.

Читайте також:

Пільги для дітей УБД

Діти військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і мають відповідний статус ("учасник бойових дій"), можуть отримати різноманітні пільги.

Це, зокрема, пільги під час навчання.

Вони стосуються:

  • державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти;
  • першочергового забезпечення путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Додаткові пільги для дітей чинних військовослужбовців

Крім того, якщо учасники бойових дій продовжують службу у Збройних силах України, їхні діти мають право на додаткові пільги.

Це, наприклад, першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Також діти УБД, які досі є військовослужбовцями ЗСУ, мають право на на санаторно-курортне лікування та відпочинок (але не більше одного разу на рік).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги діти учасників бойових дій можуть отримати у вишах і коледжах.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме вважається членом сім’ї учасника бойових дій і може отримувати пільги.

ЗСУ діти пільги учасник бойових дій УБД
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
