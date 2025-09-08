Пільги дітям учасників бойових дій - пільги для дітей військових, які зараз в ЗСУ

Військовослужбовець з донькою. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Діти тих учасників бойових дій, які продовжують службу в лавах Збройних сил України, мають право на додаткові пільги. Це, зокрема, санаторно-курортне лікування та відпочинок.

Про це повідомляв Український центр захисту прав людини.

Пільги для дітей УБД

Діти військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і мають відповідний статус ("учасник бойових дій"), можуть отримати різноманітні пільги.

Це, зокрема, пільги під час навчання.

Вони стосуються:

державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти;

першочергового забезпечення путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Додаткові пільги для дітей чинних військовослужбовців

Крім того, якщо учасники бойових дій продовжують службу у Збройних силах України, їхні діти мають право на додаткові пільги.

Це, наприклад, першочергове надання місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах.

Також діти УБД, які досі є військовослужбовцями ЗСУ, мають право на на санаторно-курортне лікування та відпочинок (але не більше одного разу на рік).

