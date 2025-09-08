Видео
Видео

Военная экономика Льготы для детей УБД — что получат дети действующих военных

Льготы для детей УБД — что получат дети действующих военных

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 05:39
Льготы детям участников боевых действий - льготы для детей военных, которые сейчас в ВСУ
Военнослужащий с дочерью. Фото: Первое медицинское объединение Львова

Дети тех участников боевых действий, которые продолжают службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на дополнительные льготы. Это, в частности, санаторно-курортное лечение и отдых.

Об этом сообщал Украинский центр защиты прав человека.

Льготы для детей УБД

Дети военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях и имеют соответствующий статус ("участник боевых действий"), могут получить различные льготы.

Это, в частности, льготы во время обучения.

Они касаются:

  • государственной целевой поддержки для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • первоочередного обеспечения путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

Дополнительные льготы для детей действующих военнослужащих

Кроме того, если участники боевых действий продолжают службу в Вооруженных силах Украины, их дети имеют право на дополнительные льготы.

Это, например, первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях.

Также дети УБД, которые до сих пор являются военнослужащими ВСУ, имеют право на санаторно-курортное лечение и отдых (но не более одного раза в год).

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы дети участников боевых действий могут получить в вузах и колледжах.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно считается членом семьи участника боевых действий и может получать льготы.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
