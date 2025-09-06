Пільги дітям військових на відпочинок - що треба знати

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "Цензор.НЕТ"

Згідно із чинним законодавством, діти військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, мають певні пільги на оздоровлення та відпочинок. Це, зокрема, стосується відпочинку на базах Міністерства оборони України.

Першочерговий відпочинок

Діти учасників бойових дій мають право на різноманітні пільги.

Це, зокрема, стосується першочергового забезпечення цієї категорії путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

"Ця пільга надається за рахунок місцевого бюджету. Щоб отримати цю пільгу потрібно звернутися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з заявою та документами, які підтверджують статус дитини УБД", — пояснили в Українському центрі захисту прав людини.

Оздоровлення з пільговою оплатою

Крім того, діти військовослужбовців, які мають статус УБД, мають право (один раз на рік) на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України.

Лікування та відпочинок цій категорії надається не безкоштовно, але з пільговою оплатою вартості.

"Потрібно звернутися до органів військового управління з відповідною заявою, додавши свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує належність до пільгової категорії", — зазначили у Українському центрі захисту.

