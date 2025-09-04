Відео
Пільги дітям УБД — чи безкоштовне харчування в школі

Пільги дітям УБД — чи безкоштовне харчування в школі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 05:27
Учасники бойових дій, пільги - пільги для дітей УБД в школі
Військовослужбовець з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Діти учасників бойових дій мають право на безкоштовне харчування у школах. Ця норма стосується не усіх УБД, а тільки окремих категорій, а усім іншим цю пільгу можуть забезпечити місцеві бюджети.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Хто з дітей військових харчується безкоштовно

Діти учасників бойових дій мають право на безкоштовне харчування в школах.

Це право забезпечується державою, але не для усіх дітей УБД.

Ідеться про тих школярів, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон чи отримали інвалідність під час російсько-української війни, зокрема, і під час початкового періоду, відомого під назвою АТО.

Пільги з місцевих бюджетів

Діти, батьки яких беруть чи брали участь у бойових діях, але не потрапили до списку згаданих вище категорій, можуть отримати право на безкоштовне харчування, але з певними умовами.

У Міноборони зазначили, що для таких школярів пільга з харчування може надаватися з місцевого бюджету рішенням відповідної ради.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто вважається членом сім’ї учасника бойових дій і може отримати пільги.

Додамо, ми повідомляли про те, як учаснику бойових дій оформити пільги на комуналку.

школи харчування пільги учасник бойових дій військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
