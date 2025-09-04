Видео
Льготы детям УБД — бесплатное ли питание в школе

Льготы детям УБД — бесплатное ли питание в школе

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 05:27
Участники боевых действий, льготы - льготы для детей УБД в школе
Военнослужащий с ребенком. Фото: "АрміяInform"

Дети участников боевых действий имеют право на бесплатное питание в школах. Эта норма касается не всех УБД, а только отдельных категорий, а всем остальным эту льготу могут обеспечить местные бюджеты.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Кто из детей военных питается бесплатно

Дети участников боевых действий имеют право на бесплатное питание в школах.

Это право обеспечивается государством, но не для всех детей УБД.

Речь идет о тех школьниках, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен или получили инвалидность во время российско-украинской войны, в частности, и во время начального периода, известного под названием АТО.

Льготы из местных бюджетов

Дети, родители которых принимают или принимали участие в боевых действиях, но не попали в список упомянутых выше категорий, могут получить право на бесплатное питание, но с определенными условиями.

В Минобороны отметили, что для таких школьников льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.

Напомним, мы ранее писали о том, кто считается членом семьи участника боевых действий и может получить льготы.

Добавим, мы сообщали о том, как участнику боевых действий оформить льготы на коммуналку.

школы питание льготы учасник боевых действий военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
