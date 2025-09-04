Участники боевых действий, льготы - льготы для детей УБД в школе

Льготы детям УБД — бесплатное ли питание в школе
Дети участников боевых действий имеют право на бесплатное питание в школах. Эта норма касается не всех УБД, а только отдельных категорий, а всем остальным эту льготу могут обеспечить местные бюджеты.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Кто из детей военных питается бесплатно
Дети участников боевых действий имеют право на бесплатное питание в школах.
Это право обеспечивается государством, но не для всех детей УБД.
Речь идет о тех школьниках, родители которых погибли, пропали без вести, попали в плен или получили инвалидность во время российско-украинской войны, в частности, и во время начального периода, известного под названием АТО.
Льготы из местных бюджетов
Дети, родители которых принимают или принимали участие в боевых действиях, но не попали в список упомянутых выше категорий, могут получить право на бесплатное питание, но с определенными условиями.
В Минобороны отметили, что для таких школьников льгота по питанию может предоставляться из местного бюджета решением соответствующего совета.
Напомним, мы ранее писали о том, кто считается членом семьи участника боевых действий и может получить льготы.
Добавим, мы сообщали о том, как участнику боевых действий оформить льготы на коммуналку.
Читайте Новини.LIVE!