Льготы детям военных на отдых - что нужно знать

Согласно действующему законодательству, дети военнослужащих, которые являются участниками боевых действий, имеют определенные льготы на оздоровление и отдых. Это, в частности, касается отдыха на базах Министерства обороны Украины.

Об этом сообщал Украинский центр защиты прав человека.

Первоочередной отдых

Дети участников боевых действий имеют право на различные льготы.

Это, в частности, касается первоочередного обеспечения этой категории путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

"Эта льгота предоставляется за счет местного бюджета. Чтобы получить эту льготу нужно обратиться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления с заявлением и документами, подтверждающими статус ребенка УБД", — пояснили в Украинском центре защиты прав человека.

Оздоровление со льготной оплатой

Кроме того, дети военнослужащих, которые имеют статус УБД, имеют право (один раз в год) на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины.

Лечение и отдых этой категории предоставляется не бесплатно, но со льготной оплатой стоимости.

"Нужно обратиться в органы военного управления с соответствующим заявлением, добавив свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории", — отметили в Украинском центре защиты.

