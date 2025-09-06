Видео
Льготы для детей УБД — оздоровление и отдых

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 05:50
Льготы детям военных на отдых - что нужно знать
Военнослужащий с ребенком. Фото: "Цензор.НЕТ"

Согласно действующему законодательству, дети военнослужащих, которые являются участниками боевых действий, имеют определенные льготы на оздоровление и отдых. Это, в частности, касается отдыха на базах Министерства обороны Украины.

Об этом сообщал Украинский центр защиты прав человека.

Читайте также:

Первоочередной отдых

Дети участников боевых действий имеют право на различные льготы.

Это, в частности, касается первоочередного обеспечения этой категории путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

"Эта льгота предоставляется за счет местного бюджета. Чтобы получить эту льготу нужно обратиться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления с заявлением и документами, подтверждающими статус ребенка УБД", — пояснили в Украинском центре защиты прав человека.

Оздоровление со льготной оплатой

Кроме того, дети военнослужащих, которые имеют статус УБД, имеют право (один раз в год) на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины.

Лечение и отдых этой категории предоставляется не бесплатно, но со льготной оплатой стоимости.

"Нужно обратиться в органы военного управления с соответствующим заявлением, добавив свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории", — отметили в Украинском центре защиты.

Напомним, мы ранее писали о том, является ли бесплатным питание для детей участников боевых действий в школах.

Добавим, мы сообщали о том, что в процессе получения статуса "участник боевых действий" изменил Кабинет министров Украины.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
