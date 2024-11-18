Правила бронювання працівників — що зміниться з 1 грудня

Працівники виконують роботу на підприємстві. Фото: УНІАН

В Україні для підприємців з 1 грудня наберуть чинність нові правила бронювання працівників, які передбачені постановою Кабінету Міністрів України №76. Серед ключових змін буде прив'язка до зарплати, вимога до відсутність боргів за податками й не тільки.

Які зміни введуть для підприємців з 1 грудня читайте на Новини.LIVE.

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Які правила бронювання введуть в дію з 1 грудня

Бронюватимуть працівників через портал "Дія" без рішення Міністерства економіки України. Зазначимо, що раніше саме це відомство було уповноважене присвоювати підприємствам статус критичних. Станом на 17 листопада бронювання працівників через "Дію" неможливе — при оформленні заявки з'являється вікно з повідомленням про тимчасову недоступність послуги: "До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож слідкуйте за оновленнями".

Також впровадять додаткові перевірки підприємств на факт дотримання виконання критеріїв бронювання. Якщо підприємство не відповідати їм, то статус критичності та бронювання йому скасують.

Яку зарплату враховуватимуть для надання бронювання на підприємстві

Недержавні підприємства мають нараховувати заробітну плату для всіх застрахованих осіб за останній квартал у розмірі не менш як 2,5 мінімальні зарплати — близько 20 тисяч гривень.

Крім того, на підприємстві не має бути боргів зі сплати податків у державний та місцевий бюджет, а також Єдиних соціальних внесків. До слова, це стане ключовими пунктами для відбору за критеріями для надання статусу критичного та відповідного дозвоул на бронювання.

Як довго діятимуть відстрочки на підприємствах, які надали раніше

Відстрочки на мобілізацію для працівників, які вони оформлювали раніше ще за рішенням Мінекономіки, діятимуть до 31 січня 2025 року. Таке ж правило стосується й відстрочок, які були оформлені через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Підприємства зможуть переоформити бронювання працівників до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, ми писали про випадки у яких можуть анулювати відстрочку від мобілізації для працівників. Також інколи підприємці стикаються з тим, що не бачать у "Дії" бронювання своїх працівників, хоча вони відстрочки оформлені — як діяти та з чим може бути пов'язана неточність.