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Предпринимателям станет труднее бронировать рабочих с 1 декабря

18 ноября 2024 05:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Правила бронирования работников — что изменится с 1 декабря
Сотрудники выполняют работу на предприятии. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине для предпринимателей с 1 декабря вступят в силу новые правила бронирования работников, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины №76. Среди ключевых изменений будет привязка к зарплате, требование к отсутствию долгов по налогам и не только.

Какие изменения будут введены для предпринимателей с 1 декабря читайте на Новини.LIVE.

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Будут бронировать работников через портал "Дія" без решения Министерства экономики Украины. Ранее именно это ведомство было уполномочено присваивать предприятиям статус критических. По состоянию на 17 ноября бронирование работников через "Дія" невозможно — при оформлении заявки появляется окно с уведомлением о временной недоступности услуги: "До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о возобновлении сервиса, следите за обновлениями".

Также будут внедрены дополнительные проверки предприятий на факт соблюдения выполнения критериев бронирования. Если предприятие не отвечать им, статус критичности и бронирования ему отменят.

Какую зарплату будут учитывать для бронирования на предприятии

Негосударственные предприятия должны начислять заработную плату для всех застрахованных лиц за последний квартал в размере не менее 2,5 минимальных зарплат — около 20 тысяч гривен.

Кроме того, на предприятии не должно быть долгов по уплате налогов в государственный и местный бюджет, а также Единых социальных взносов. К слову, это станет ключевыми пунктами для отбора по критериям для предоставления статуса критического и соответствующего разрешения на бронирование.

Как долго будут действовать отсрочки на предприятиях, предоставивших ранее

Отсрочки на мобилизацию для работников, которые они оформляли еще по решению Минэкономики, будут действовать до 31 января 2025 года. Такое же правило касается и отсрочок, оформленных через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Предприятия могут переоформить бронирование работников до 28 февраля 2025 года.

Напомним, мы писали о случаях, в которых могут аннулировать отсрочку от мобилизации для работников. Также иногда предприниматели сталкиваются с тем, что не видят в "Дія" бронирование своих работников, хотя на них отсрочки оформлены — как действовать и с чем может быть связана неточность.

мобилизация бронирование предприятия предприниматели Бронь от мобилизации

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