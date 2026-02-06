Виплати військовим на контракті лютий 2026 - хто отримає допомогу у ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького

Військовослужбовці, які проходять контрактну службу у Збройних силах України, мають право на особливу виплату від держави. Ця виплата стосується не тільки самого військовослужбовця, а і членів його родини.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Виплата суто для контрактників

Серед державних виплат, встановлених для військовослужбовців Збройних сил України, є кілька видів, які стосуються лише окремих військових.

Йдеться про тих військових, які проходять контрактну службу у ЗСУ.

До таких виплат зараховують, зокрема, так звану підйомну допомогу.

Підйомна допомога виплачується контрактнику, який переїздить на нове місце служби, їде на навчання до військових навчальних закладів чи навчальних центрів ЗСУ.

Підйомна допомога і добові

У Міністерстві оборони пояснили, якою є розмір такої виплати.

По-перше, це власне підйомна допомога — у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Крім того, держава виплачує також і добові для військовослужбовців, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі. Ця виплата також стосується і військовослужбовця, і кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити виплату за перший контракт із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які зміни у фінансуванні контрактної служби планує запровадити влада у 2026 році.